Livret “C’est parti, On Tri!” pour apprendre aux écoliers l’importance du tri des déchets (PDF gratuit)

Pour inculquer aux écoliers l’importance de la gestion des déchets dès leur plus jeune âge, un petit livre traitant de l’importance du tri des déchets a été édité à l’initiative des ministères de l’Environnement et de l’Education tunisiens et ce dans le cadre du projet “Promotion de l’éducation pour le développement durable” en partenariat avec le ministère de l’environnement du Portugal.

Plus que jamais d’actualité, la valorisation des déchets s’impose de plus en plus à l’heure ou la Tunisie a du mal à gérer ces différentes décharges ou s’accumulent les ordures et les déchets. Une difficulté à gérer qui impacte directement la vie des citoyens et qui engendre la révolte populaire.

Sans tri, pas de Recyclage! Tout serait incinéré ou enterré, et la Tunisie atteint ses limites! La sensibilisation s’impose comme un impératif auprès des générations émergentes certes mais aussi auprès des adultes, car l’opération doit être adoptée chez soi mais peut aussi être apprise aux écoles.

Le livret “C’est parti, justement on tri” édité en deux langues, arabe et français a pour objectif de sensibiliser les jeunes, particulièrement les écoliers, à l’importance du respect de l’environnement en vue de favoriser des changements au niveau de leurs comportements présents et futures et l’adoption des modes de gestion plus respectueux de l’environnement et du développement durable.

Le livret “C’est parti, on tri” pour instaurer une école durable est disponible en téléchargement gratuit ici:

https://drive.google.com/file/d/14B0aI3eFArGrqEWHzDSZxNRWYrdEqA1b/view?fbclid=IwAR27HVdfEOff_OwrYQ6m7hHXb_x39kjMNsCny76VolU-yx1pNwu1FfQgMQI

A travers des dessins et des graphiques simples et colorés, il est expliqué dans le livret que “le tri des déchets est un enjeu vital pour l’avenir des êtres vivants” et aussi que “Le recyclage des déchets permet de préserver les ressources naturelles, de limiter la pollution due à leur fabrication et d’économiser l’énergie”, tout en donnant des exemples concrèts.

En le feuilletant, l’écolier mais aussi le lecteur de tout âge apprend comment gérer différents types d’ordures, comme traiter les déchets organiques à travers le compostage, adopter le reflexe du recyclage et la récupération ou encore éviter un emballage superflu et donner aux associations et aux personnes nécessiteuses au lieu de jeter.

Un système de tri sélectif des déchets a été lancé dans 400 écoles durables modèles, lit-on à la fin du livret et ce dans le cadre du projet de promotion de l’éducation pour le développement durable.

S.B.

