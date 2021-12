Le nageur Tunisien Ahmed Jaouadi devient Champion de France Juniors en natation

Le jeune nageur tunisien Ahmed Jaouadi (âgé de 16 ans) a réalisé une performance remarquable lors des championnats de France de natation Juniors. Ahmed Jaouadi a réalisé un timing de 3’49″04 sur 400 m nage libre qui lui permet de remporter le titre de Champion de France Juniors. Il a aussi remporté la médaille de bronze sur 200 4 nages dimanche dans le cadre de ces championnats de France de natation Juniors qui se poursuivent jusqu’au 22 décembre 2021.

Le Tunisien Ahmed Jaouadi, élève au lycée Marie-Curie à Grenoble, et qui participe aux compétitions intarnationales sous les couleurs de la Tunisie, a récemment brillé lors des récents championnats arabes de natation, qui ont réuni 23 nations à Abu Dhabi en octobre dernier.

Le nageur tunisien a remporté à Abu Dhabi deux médailles en catégorie junior, une en argent et une en bronze. Le jeune champion qui marche sur les pas de grand nageurs tunisiens comme Oussema Mellouli et Ayoub Hafnaoui ambitionne de participer et remporter des médailles aux Jeux olympiques de Paris 2024.

I.D.