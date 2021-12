La startup tunisienne Split s’associe à KFC Tunisie

La startup tunisienne Split, une application mobile de covoiturage multi-transport (voitures, bus et taxis) vient de conclure un partenariat avec la société Tunisian Food Company, franchisée de KFC en Tunisie.

Cette convention permettra à KFC Tunisie, qui prend en charge le transport de ses salariés, de renforcer son engagement environnemental en diminuant son empreinte carbone, et d’optimiser le budget alloué à cette charge, tout en garantissant un transport confortable et sécurisé à tous ses employés, lit-on dans le communiqué de KFC Tunisie.

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Split. Notre approche a toujours été de soutenir les jeunes en Tunisie, artistes comme entrepreneurs, dans une volonté d’implication dans le développement de l’écosystème tunisien, mais aussi de réduire notre empreinte carbone sur l’environnement. Et avec sa solution de partage, Split permet de minimiser les émissions de CO2 », a déclaré Amine Ben Chaabane, Directeur Général de KFC Tunisie, et d’ajouter : « Nous nous réjouissons d’être la première entreprise à avoir fait confiance à Split, et nous espérons que cela ouvre la voie aux autres de soutenir cette jeune startup ».

Ezzeddine Cherif, CEO de SPLIT s’est félicité de cette première convention : « Nous sommes fiers qu’une enseigne de l’envergure de KFC fasse confiance à notre solution dédiée aux entreprises. Cela va nous permettre de gagner en visibilité et en crédibilité. La responsabilité environnementale et sociétale (RSE) des entreprises tunisiennes doit devenir une priorité ».

Implémentée en Tunisie depuis 2018, KFC compte actuellement 10 restaurants et plus de 300 employés. Depuis près de 4 ans, l’enseigne n’a cessé de développer des partenariats locaux avec le jeunes créateurs et entrepreneurs en vue de les soutenir. Cette nouvelle initiative s’inscrit dans le cadre de sa politique environnementale et de développement durable. En 2020, l’enseigne a supprimé tous les sacs en plastiques de ses restaurants.

Split est une application mobile de covoiturage, fondée par 3 étudiants, qui met en relation les conducteurs de véhicules avec des personnes sur leur chemin, dans une logique de partage des frais. Lancée en octobre 2021, elle compte déjà plus de 25 000 utilisateurs.

Tekiano avec communiqué