Le tournage du feuilleton ramadanesque “Harga 2” commence à Palermo (Photos)

La télévision tunisienne, Watania 1 informe qu’une suite de “Harga”, le feuilleton ramadanesque tunisien qui a fédéré des milliers de téléspectateurs devant leurs écrans en 2021, est confirmée! Le tournage du feuilleton “Harga 2” a bien démarré dans la ville de Palermo en Italie comme l’atteste plusieurs photos partagées sur les réseaux sociaux.

On y voit le réalisateur à succès Lassaoud Oueslati (qui a aussi réalisé le feuilleton El Maestro) diriger ses acteurs derrière la caméra et on y reconnait l’actrice tuniso-italienne Yasmine Bouabid. Lassaoud Oueslati confirme que plusieurs personnages s’ajouteront au feuilleton “Harga 2” à l’instar de Mouna Noureddine et Ahmed Hafiane et promet plusieurs rebondissements.

La saison 1 de Harga avait rassemblé en tête d’affiche les acteurs ,Riadh Hamdi, Mhadheb Rmili, Malek Ben Saad, Aïcha Ben Ahmed, Wajiha Jendoubi et plusieurs autres. Quelques photos du tournage de Harga 2 qui a débuté en décembre :

Rappelons que le feuilleton Harga traite du phénomène de l’immigration clandestine qui affecte plusieurs familles en Tunisie et en Afrique. Au delà de l’acte lui même, la production évoque les conditions de traitement des immigrés illégaux dans les centres italiens et comment ils surivent.

Si vous avez rater ce feuilleton qui a ému et marqué des milliers des personnes à travers le monde, il est possible de le regarder en streaming gratuit sur la plateforme Artify, en attendant de regarder le feuilleton “Harga 2” prévu pour Ramadan 2022.

