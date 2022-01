Broudou : Un magazine culinaire Tunisien pour une alimentation plus saine: N° 1 dédié au Pain

La première édition d’un nouveau magazine culinaire tunisien intitulé “Broudou” (Bouillon) sera dédié au pain et lancée à l’occasion dans deux boulangeries historiques du Grand Tunis; au Kram et au Centre-Ville.

Broudou est une revue semestrielle gratuite papier et bientôt en pdf, proposé par Goethe-Institut Tunis et est consacrée au mode de vie alimentaire et à ses acteurs en Tunisie pour donner une vision sur l’avenir de l’alimentation en Tunisie.

Broudou se présente sous forme de plateforme qui regroupe et recueille une multitude de récits, qui enquêtent et questionnent sur divers sujets liés à l’alimentation et à ses environnements culturels, sociaux, politiques, écologiques et économiques.

La revue s’intitule « BROUDOU », signifiant en dialecte tunisien: un bouillon principalement composé de légumes de saison et d’un bouquet garni, qui redonne de la force lorsqu’on se sent fébrile.

Le contenu de la revue consiste en des réflexions intimes, des essais critiques, des poèmes, des séries de photos, des interviews, des illustrations, des recettes culinaires, des recherches scientifiques, analyses historiques et d’autres formats expérimentaux.

Dans tous les numéros de « BROUDOU », le contenu visera à offrir les connaissances théoriques, des outils et l’inspiration nécessaire pour permettre au lecteur d’adopter progressivement des habitudes alimentaires responsables et conscientes.

Chaque sortie de numéro sera accompagnée d’ateliers participatifs ouverts au public. À travers ces ateliers, nous chercherons à acquérir de nouvelles compétences et savoirs tels que, la culture de potagers, la préparation du pain, ou encore, les différentes méthodes de fermentation.

Le premier numéro de la revue intitulée 5OBZ (PAIN) paraîtra simultanément samedi 15 janvier 2021, de 13h00 à 16h00 dans deux boulangeries, une au Kram Boulangerie de Moncef et une au Centre-Ville Boulangerie Sabbat Dziri. Les riverains peuvent aller chercher leurs magazine gratuit dont quelques pages sont dévoilées sur la page instagram de Broudou:

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BROUDOU (@broudoumagazine)

Les deux boulangeries historiques du Grand-Tunis ont été sélectionnées pour la distribution de Broudou, afin de connecter nos lecteurs à des établissements qui oeuvrent à la préservation d’un savoir-faire traditionnel.

La mise en place de cette première édition de Broudou a été effectuée par le Goethe-Institut Tunis en partenariat avec l’Association Tunisienne de Permaculture (ATP) et le projet solidaire et culinaire Ftartchi?.

Pour obtenir le magazine gratuit Broudou en pdf, vous pouvez remplir ce formulaire disponible en ligne : https://urlz.fr/h6SB

Tekiano avec Goethe-Institut Tunis

