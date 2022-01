Covidar étend son action et prend en charge gratuitement les malades de Sidi bouzid et Tataouine

CoviDar, la structure de prise en charge gratuite des malades du coronavirus en Tunisie étend son action en faveur des habitants de Sidi Bouzid et de Tataouine. Les équipes de Covidar se déplacent pour soigner les malades de la covid-19 gratuitement chez eux dans les gouvernorats de Ben Arous, Monastir, Tozeur, Sfax, Béja, Kairouan, Zaghouan, Siliana, Sidi Bouzid et Tataouine ainsi que les délégations de Djerba, Kelibia et Korba.

“Nous aspirons, a-t-il ajouté, que cette initiative profite à tous les gouvernorats de la République dès que les moyens le permettront” a déclaré, vendredi à la TAP, le porte-parole officiel de cette initiative citoyenne, Chokri Jribi.

Tous les malades de la Covid-19 des gouvernorats de Sidi Bouzid et Tataouine pourront, très prochainement, appeler le numéro vert gratuit 80106860, qui fonctionne 24h sur 24h, pour bénéficier d’une aide médicale gratuite à domicile.

Rappelons que Covidar est une initiative lancé en en janvier 2021 qui consiste à prendre en charge le plus tôt possible les patients COVID-19 à domicile et empêcher l’aggravation de leur état de santé. La plateforme CoviDar a pris en charge plus de trois mille patients dont 98 % se sont complètement rétablis sans hospitalisation depuis son lancement.

La plateforme CoviDar est disponible sur le Web et sur les smartphones via une application mobile et permet aux médecins géolocalisés, de suivre quotidiennement, en complément d’une consultation, l’évolution des patients à proximité et d’être notifiés en cas de détérioration de leur état de santé.

Covidar est soutenue par l’Organisation mondiale de la santé et l’Union européenne et continue à fonctionner gratuitement aussi grâce aux dons. Pour plus d’informations, consultez le site covidar-tn.com/dons/

