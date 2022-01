Tunisie – Emploi : Création d’une plateforme mettant en contact entreprises et chômeurs par l’ANETI

Une plateforme électronique de communication à distance entre les entreprises économiques et les demandeurs d’emploi permettant de mener des entretiens d’embauche et de publier des offres et des demandes d’emploi sera bientôt lancée selon un communiqué publié, mercredi, par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

La plateforme qui sera élaborée parallèlement à l’organisation du Salon National de l’Emploi prévu les 23 et 24 février 2022, permettra aux institutions économiques de satisfaire leurs besoins en ressources humaines qualifiées et aux demandeurs d’emploi d’obtenir des opportunités de recrutement direct, a fait savoir le ministre de l’Emploi, Nasrredine Nssibi lors d’une séance de travail tenue, hier, au siège de l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI).

Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée en présence, notamment, de la directrice générale de l’ANETI, Farihane Bosofara, le ministre a souligné la nécessité d’oeuvrer à l’amélioration de l’efficacité des programmes et mécanismes mis en place par l’agence, appelant à promouvoir et à diversifier les services fournis à ceux qui souhaitent lancer des entreprises.

L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant “ANETI”, en tant que premier opérateur dans l’intermédiation sur le marché du travail organise bientôt son premier salon d’emploi digital : « ANETI Job Fair » les 23 et 24 Février 2022.

Tekiano avec TAP