Tunisie – Huile d’olive: la production devrait progressé de 71% pour atteindre 240 mille tonnes

L’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) indique que la production d’huile d’olive devrait progresser de 71%, à 240 mille tonnes, durant cette campagne 2021/2022, pour une production d’olives estimée à 1,2 million de tonnes.

D’après une note de l’ONAGRI publiée lundi 31 janvier 2022 sur “l’avancement des campagnes agricoles”, la récolte des olives a atteint 76% sur l’ensemble du pays, au 21 janvier 2022. Ainsi, on apprend qu’elle a bien avancé dans les régions du Sahel (82%) et du nord (81%), contre 74% au centre et 69% au sud.

Pour leur part, les opérations d’exportation de l’huile d’olive se poursuivent, souligne l’observatoire, s’élevant à plus de 38 mille tonnes durant les mois de novembre et décembre 2021, pour une valeur de 396 millions de dinars.

Les prix de l’huile d’olive ont progressé de 20%, se situant entre 10 et 12 dinars le litre. Idem pour les prix de l’olive qui ont légèrement augmenté, durant l’actuelle campagne, variant entre 1 dinar et 2,6 dinars le kilo, alors qu’ils oscillaient au cours de la saison 2020/2021 entre 0,7 dinar et 2,4 dinars.

