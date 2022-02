Tunisie : Augmentation des prix de l’essence et du Gasoil à partir du 01 février 2022

Un ajustement partiel des prix de vente au public de certains produits pétroliers est appliqué à partir du mardi 01 février 2022 annonce le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie et le ministère du Commerce et du développement des exportations dans un communiqué.

L’ajustement automatique des prix des hydrocarbures (à la hausse ou à la baisse) est fixé à 3% au lieu de 5% sur toute l’année 2022, affirmant que l’Etat a mis en place des politiques visant à atténuer le déficit énergétique, déclare la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gonji.

La révision des prix des hydrocarbures va concerner l’essence, l’essence sans plomb et le Gasoil. Nouveaux prix de l’essence et du Gasoil en Tunisie à partir du 01 février 2022:

Prix de l’Essence sans plomb: nouveau prix 2155 millimes/litre (augmentation de 60 millimes/litre)

Prix du Gasoil ordinaire : nouveau prix 1655 millimes/ litre (augmentation de 50 millimes/litre)

Prix du Gasoil sans souffre: nouveau prix 1860 millimes/litre ( augmentation de 55 millimes/litre)

Les prix des autres produits pétroliers comme le Gaz de pétrole liquéfié (GPL) demeurent inchangés.

Tekiano