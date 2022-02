Les Samsung Galaxy S22 et S22+ en précommande en Tunisie

Samsung Electronics Co., Ltd. dévoile les Galaxy S22 et S22+, deux smartphones phares qui inspireront votre créativité et vos moyens d’expression.

Les appareils photo dynamiques avec traitement d’image intelligent avancé rendent chaque moment épique. La combinaison d’un design audacieux et de l’utilisation de matériaux responsables rend les Galaxy S22 et S22+ à la fois beaux et durables.

« Les appareils photo de nos smartphones ont changé à jamais la façon dont les gens créent, partagent et communiquent. Avec les photos et les vidéos, nous montrons qui nous sommes et nous nous connectons avec les personnes qui nous sont chères », explique Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique.

« Notre nouvelle série S s’inscrit parfaitement dans cette lignée, avec des appareils photo révolutionnaires qui fonctionnent jour et nuit, associés aux meilleures performances mobiles à ce jour ».

L’appareil photo le plus intelligent jamais conçu par Samsung

Grâce aux appareils photo de pointe des Galaxy S22 et S22+, vous pourrez toujours capturer des images exceptionnelles. Grâce aux nouvelles fonctions révolutionnaires de Nightography de la série Galaxy S22, notamment un capteur 23 % plus grand que celui des S21 et S21+ et la technologie Adaptive Pixel, votre appareil photo est conçu pour laisser entrer plus de lumière, faire ressortir les détails et capturer les couleurs afin que votre contenu se démarque, même dans l’obscurité.

Les deux modèles sont dotés d’un puissant appareil photo principal de 50 MP, d’un téléobjectif de 10 MP et d’un objectif ultra grand angle de 12 MP.

Vos enregistrements seront donc toujours de la plus haute qualité. Lorsque vous filmez des vidéos de vos amis, la fonction Auto Framing (cadrage automatique) ajuste automatiquement la mise au point de l’appareil photo, de sorte que vous pouvez cadrer jusqu’à 10 personnes avec une mise au point parfaite. Les Galaxy S22 et S22+ sont tous deux équipés de la technologie VDIS.

Elle réduit les vibrations de l’appareil photo, ce qui vous permet de capturer des images nettes et stables, même lorsque vous êtes en mouvement.

Les Galaxy S22 et S22+ sont équipés de la dernière technologie IA de Samsung. Grâce à l’AI Stereo Depth Map, il est très facile de prendre des photos de portrait parfaites, et un algorithme IA avancé rend vos sujets plus beaux que jamais.

Il en va de même pour votre ami à fourrure préféré : le nouveau mode Portrait du Galaxy S22/S22+ vous permet de prendre des portraits de qualité professionnelle de votre animal de compagnie pour la toute première fois.

Une puissance et des performances qui suivent le rythme de votre vie

Les Galaxy S22 et S22+ sont équipés du tout premier processeur 4 nm sur un smartphone Galaxy. Associé à l’IA et au traitement ML les plus avancés de Samsung à ce jour, il offre des performances inégalées. Qu’il s’agisse de streaming ou de productivité en général. Votre smartphone est également si intelligent qu’il détecte automatiquement l’application que vous utilisez et y dirige la plus grande partie de l’énergie. Streaming, navigation – tout est plus fluide que jamais sur la nouvelle série Galaxy S22.

Pour suivre tout cela, vous avez besoin d’un processeur ultra-rapide. Le Galaxy S22 est doté d’une batterie robuste qui dure toute la journée et d’un chargeur rapide de 25W. Le Galaxy S22+ dure même plus d’une journée sur une seule charge et dispose d’un chargeur rapide de 45W.

Les Galaxy S22 et S22+ sont équipés d’un écran époustouflant. Que vous soyez en train de streamer ou de jouer, l’écran Dynamic AMOLED 2X est absolument superbe. Le S22 a un écran de 6,1 pouces et le Galaxy S22+ un écran de 6,6 pouces.

La technologie intelligente Vision booster ajuste automatiquement votre écran à l’éclairage qui vous entoure. Le résultat : un contraste optimal des couleurs et votre contenu préféré sous son meilleur jour. La luminosité de l’écran est également supérieure grâce aux améliorations matérielles. Le S22 a une luminosité de crête de 1 300 nits et le S22+ a une luminosité de crête de 1 750 nits.

Avec le S22 et le S22+, vous êtes toujours connecté. Vous pouvez donc profiter de Google Duo avec partage en direct pour voir les photos de la Galerie avec vos amis. Ou partagez des notes de vos réunions avec vos collègues dans Samsung Notes, même lorsque vous n’êtes pas au même endroit.

Un design parfait et durable

L’appareil photo des Galaxy S22 et S22+ se fond parfaitement dans le boîtier, grâce à l’emblématique design Contour Cut de la série S. Le look raffiné est mis en valeur par l’écran remarquablement plat et la finition luxueuse. Le boîtier de l’appareil photo est parfaitement assorti à la couleur du cadre métallique fin et symétrique. Les Samsung Galaxy S22 et S22+ sont tous deux disponibles en Phantom Black, Phantom White, Green et Pink Gold.

La série Samsung Galaxy S22 est la série S la plus durable à ce jour. Les Galaxy S22 et S22+ sont les premiers modèles de la série S à être fabriqués en aluminium armé. Il s’agit de notre boîtier en aluminium le plus solide. Ce sont également les premiers smartphones à être équipés du nouveau verre Corning® Gorilla® Victus®+. L’avant et l’arrière de l’appareil sont constitués de ce verre résistant, de sorte que vous n’aurez pas à vous inquiéter si vous faites tomber accidentellement votre appareil.

Mais bien sûr, nous allons au-delà du matériel. Samsung s’engage à vous offrir les meilleures performances et expériences mobiles possibles, c’est pourquoi l’ensemble de la gamme Galaxy S22 bénéficie de jusqu’à quatre générations de mises à jour du système d’exploitation Android. Cela permet à des millions d’utilisateurs Galaxy de bénéficier plus longtemps des dernières fonctionnalités de sécurité, de productivité et autres. Les mises à niveau s’effectuent sur l’ensemble de la gamme, de sorte que vous bénéficiez toujours d’une prise en charge complète de l’écosystème Galaxy.

Il est facile de personnaliser entièrement votre smartphone. Utilisez la nouvelle interface utilisateur One UI brillante et intuitive de Samsung pour personnaliser l’apparence de votre écran d’accueil et de vos widgets. Choisissez les couleurs des icônes, les widgets, la palette de couleurs, etc. qui vous conviennent. One UI vous donne également accès à une multitude d’emojis, de GIF et d’autocollants. Vous pouvez donc communiquer directement sans taper un seul mot.

Contribuez à construire un avenir durable avec Galaxy for the Planet

La pollution plastique est une menace sérieuse pour notre planète et les filets de pêche rejetés sont particulièrement nocifs pour la faune dans les mers et les océans. En s’associant à des agences de premier plan, Samsung contribue à la récupération des filets de pêche mis au rebut et leur donne une seconde vie en les intégrant à des smartphones.

Par exemple, le support de clé de la série Galaxy S22 est composé de 20 % de plastique recyclé provenant de l’océan. D’autres pièces, comme le module de haut-parleur et les touches d’alimentation et de volume, sont fabriquées à partir de matériaux PCR.

L’emballage du Galaxy S22 est fait de papier 100% recyclé, tandis que la couche protectrice est en plastique recyclé. Chaque étui pour smartphone est conçu à partir de matériaux écologiques certifiés UL, tels que le plastique PCR. Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du projet Galaxy for the Planet.

Une sécurité à laquelle vous pouvez faire confiance

La série Galaxy S22 est sécurisée par le système Knox Vault de Samsung. Cette plateforme de sécurité dispose d’un processeur et d’une mémoire sécurisés qui isolent les données sensibles, telles que vos mots de passe, vos données biométriques ou vos clés Blockchain, du système d’exploitation principal du téléphone.

Grâce au tableau de bord et à l’indicateur de confidentialité de One UI, il est facile de voir quelles applis veulent accéder à vos données et à votre caméra, et vous décidez d’autoriser ou de refuser chaque appli. La série Galaxy S22 présente également plusieurs nouvelles fonctions de sécurité, comme la micro architecture ARM, qui empêche les cyberattaques sur votre système d’exploitation et votre mémoire.

Restez connecté à l’écosystème Galaxy

Parallèlement à la nouvelle série S22, Samsung présente une nouvelle gamme de tablettes et un ensemble de mises à jour pour la Galaxy Watch4, afin que les utilisateurs de Galaxy soient équipés de tout ce dont ils ont besoin. La série Galaxy Tab S8 ¬- composée des Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra – est la gamme de tablettes la plus polyvalente jamais proposée par Samsung. Construites et conçues pour répondre aux besoins en constante évolution des personnes qui travaillent, étudient, se divertissent et créent.

Disponibilité et précommande des Samsung Galaxy S22 et S22+ en Tunisie

Il est possible de précommander les Samsung Galaxy S22 et S22+ en Tunisie du 10 février au 14 mars 2022 sur le site https://www.s22preorder.tn/.

Pour toute précommande d’un Galaxy S22+ ou Galaxy S22, bénéficiez d’une Galaxy Tab A8 LTE et d’un Gold VIP Card offerts.

Les Samsung Galaxy S22 et S22+ seront largement disponibles chez les opérateurs, via Samsung.com et les distributeurs de vente au détail en ligne. Les deux appareils seront disponibles dans les couleurs et les options de mémoire suivantes :

· Galaxy S22 et S22+ : Phantom Black, Phantom White, Green, Rose Gold dans les modèles 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM

Prix des Galaxy S22 et Galaxy S22+ en Tunisie

Le Galaxy S22 est disponible au prix de 3999 dt

Le Galaxy S22+ est disponible au prix de4699 dt

PS: La Tab A7 LITE + Gold VIP Card seront offerts lors de la précommande. Les prix sont mentionnés sont des prix recommandés et non obligatoires. Ils sont mentionnés à titre indicatif

Samsung Care+, un service d’assistance produit dédié qui couvre les dommages accidentels, les réparations et plus encore, sera disponible pour la série Galaxy S22. Pour plus d’informations sur l’un ou l’autre appareil, veuillez visiter : http://www.samsungmobilepress.com ou https://news.samsung.com/mena/ .

Tekiano avec communiqué

