Le premier film de Dhafer Labidine “Ghodwa”, dans les salles de cinéma à partir du 2 mars 2022

Le film “Ghodwa” (Demain) de Dhafer Labidine sortira dans les salles Tunisiennes à partir du mercredi 2 mars prochain, ont annoncé, samedi les producteurs du film.

Après son avant-première mondiale fin 2021 à la 43ème édition du Festival international du film du Caire (CIFF), Ghodwa a fait sa première tunisienne, ce samedi 12 février, à la Cité de la culture à Tunis.

L’avant première nationale a vu une grande affluence des invités parmi les grandes figures de la scène artistique et cinématographique tunisienne.

La projection du samedi à Tunis, à laquelle a pris part l’équipe artistique et technique du film, a été marquée par la présence de Dhafer Labidine, accompagné de sa femme et leur fille, ainsi que sa productrice Dorra Bouchoucha. Il s’agit de la seconde apparition médiatisée de l’acteur-réalisateur avec son épouse, une ancienne actrice anglaise, qui était récemment à ses côtés en Egypte.

Une conférence de presse sera organisée à l’occasion de la projection presse qui aura lieu le jour de la sortie du film, le 2 mars prochain. Rappelons qu’une conférence de presse avait également eu lieu à Tunis avant le début du tournage, dans la Capitale, en mars dernier.

Cette tradition peu pratiquée en Tunisie constitue une importante stratégie de communication qui contribue à une meilleure visibilité des productions nationales depuis l’étape du tournage jusqu’à la production et la distribution de l’œuvre sur les marchés du film.

Fiche technique du film “Ghodwa”

“Ghodwa” est un long-métrage de fiction (96) produit en 2021 par Double A Production et coproduit par Nomadis Images. Longtemps connu en tant qu’acteur, Dhafer L’Abidine est à sa première expérience derrière la caméra dans un film où il cumule les rôles. Il est à la fois réalisateur, acteur, coscénariste et co-producteur. Ghodwa est coécrit par le scénariste égyptien Ahmed Amer et coproduit par la célèbre productrice tunisienne Dorra Bouchoucha.

Mis à part le scénariste Ahmed Amer et le Directeur de la photographie, Ahmed Youssef, également égyptien, Dhafer L’Abidine a choisi un casting totalement tunisien composé notamment de Najla Ben Abdallah, Ahmed Berrrhouma, Bahri Rahal, Rabeb Srairi et Ghanem Zrelli.

Synopsis du film :

Dans ce drame social en dialectal tunisien, Dhafer L’Abidine incarne le rôle principal de Habib, avocat, qui vit un dilemme psychologique dans sa quête de la vérité sur les exactions commises sous l’ancien régime de Ben Ali. Vérité, justice et réconciliation est une trilogie indispensable que le personnage principal peine à atteindre en vue d’établir une certaine justice sociale.

Avec la détérioration de son état de santé, le héros passe le flambeau à son fils Ahmed, adolescent de 15 ans, interprété par Ahmed Berrrhouma. Les rôles s’inversent et le père est pris en charge par son fils qui continuera la lutte de demain (Ghodwa) pour la liberté et la dignité tant espérées dans un long processus démocratique.

Biographie de Dhafer Labidine :

A ses débuts, Dhafer L’Abidine était connu pour ses rôles dans des séries tunisiennes. Après des années passées à Londres où il intégré la ” Birmingham school of acting ” et décroche un diplôme d’acteur en 2002, le bel acteur réussit à se positionner sur la scène arabe dans des séries télévisées à succès où il incarne le rôle principal.

Fort d’une bonne expérience à travers des rôles dans des films et séries occidentales, l’acteur tunisien est $devenu une icône dans le paysage audiovisuel arabe. Parmi ses apparitions dans les productions internationales, Children of men (2006), Sex and the city 2 (2010), Centurion (2010), Black forest (2012), Rise of the Footsoldier et la série américaine the Looming tower, quatre fois nominées aux Emmy Awards, lit-on sur le site officiel de l’artiste.

Dhafer est également présent dans des séries sur Netflix et sur petit écran au Royaume-Uni. Actuellement, il joue dans la saison 2 de la série Aroos Beirut, diffusée sur MBC 4, après une saison 1 réussie. Il interprète le rôle principal dans cette série libanaise qui réunit une pléiade d’acteurs libanais et syriens.

Compétitions internationales

Au Festival international du film du Caire, organisé du 26 novembre au 5 décembre 2021, Ghodwa a remporté le Prix du meilleur film décerné par la Fédération internationale de la presse cinématographique (Fipresci) dont les prix sont attribués par la critique internationale dans les principaux festivals de cinéma internationaux (Cannes, Berlinale, Mostra de Venise, Toronto,,).

Récemment, il a été sélectionné dans la section ” Arab spectacular ” du Festival international du film de la mer rouge (Red Sea International Film Festival, organisé dans sa première édition du 6 au 15 décembre 2021, en Arabie saoudite.

Cette section jette la lumière sur les principales productions cinématographiques, de réalisateurs chevronnés et prometteurs, dans le monde arabe. Elle présente des films qui traitent des questions d’ordre social à travers des approches cinématographiques novatrices qui traduisent la belle dynamique dans le cinéma arabe.