Saferwells : Une app mobile pour signaler les puits dangereux et protéger les enfants

Nous avons été des millions de personnes à travers le monde à avoir été touchés par la tragédie du petit Rayan, mort au fond d’un puits près de Chefchaouen au Maroc, début février. Cet incident n’est pas orphelin, aucun enfant n’est à l’abri. Dix jours après le décès du petit Rayan, un petit garçon Afghan, Haidar, a été coincé dans un puits et est décèdé aussi, après son sauvetage…

Des ingénieurs ont décidé d’agir en développant bénévolement une plateforme numérique collaborative intitulée ‘SaferWells’ pour recenser les puits potentiellement dangeureux et envisager des actions de sécurisation.

L’application “Safer Wells”, a été lancée dans ce sens par deux pères de famille marocains installés en France, Kamal Bounouara et Tarik Alaoui, et vise à permettre aux usagers de signaler des puits rencontrés qui semblent dangereux et mal sécurisés et qui risquent de porter préjudice aux enfants et passants.

Plusieurs puits non sécruisés ont déjà été signalés au Maroc, en France, en Tunisie et en Italie en les identifiant, indiquant leurs positions grâce à la géolocalisation, puis en écrivant une description. Les utilisateurs de SaferWells, ont la possiblité d’ajouter des photos pour faciliter les échanges et confirmer si le puits est actif ou sec sur le site collaboratif saferwells.com ou à travers l’application mobile.

Un puit a déjà été signalé en Tunisie aux alentours du village de Sidi Ahmed, pas loin de Mahares, au gouvernorat de Sfax. Il est indiqué que le tour du puits commence à s’effriter et nécessite des réparations mais surtout une sécurisation pour éviter qu’une personne ou un enfant ne tombe dedans comme en témoigne la photo ci-dessous:

Les développeurs espérent voir émerger une prise de conscience sur le sujet des puits non sécruisés à travers le monde. Des initiatives de mise en œuvre de signalisation sur un puits (par exemple un panneau Danger), de remblayage de terre ou sable des puits secs, et de fabrication et installation de moyens de sécurisation des puits à risque, doivent être envisager pour sauver des vies.

Ils rappellent que l’application mobile SaferWells est apolitique et ne revêt aucune intention de monétisation. C’est une inititive totalement bénévole.

Il est possible actuellement de télécharger gratuitement l’application mobile Saferwells sur Google Play et sera bientôt accessible pour les iphones en téléchargement gratuit.

Sara Tanit

Lire aussi :

L’activiste tunisien, Karim Arfa construit un pont pour les écoliers d’un village à Jendouba