Comar d’or 2022 : Les romanciers tunisiens appelés à déposer leurs candidatures jusqu’au 31 mars

Les candidatures pour participer à la 26ème édition des “Prix COMAR D’Or”, prix de référence dans le domaine culturel en Tunisie sont ouvertes annonce COMAR, la Compagnie méditerranéenne d’assurances et de réassurances. Cette édition spéciale est ouverte jusqu’au 31 mars 2022 aux romanciers tunisiens ainsi que leurs éditeurs, dont les romans sont publiés durant ladite période.

Les assurances COMAR décernent des prix annuels pour les romans tunisiens, en langues arabe et française, remarquables par la qualité de leur écriture, l’originalité de leur thème et/ou leur dimension créatrice.

L’année dernière, Hedi Timoumi a remporté le Comar d’Or 2021 du meilleur roman en arabe grâce à son livre « Kiamat Hachachine » et Sofian Ben Farhat s’est vu décerné le prix le Comar d’Or 2021 du meilleur roman en français pour « Le Chat et le scalpel ».

Peuvent participer pour essayer de remporter le Comar d’Or, tout romancier de nationalité tunisienne ayant écrit un roman publié entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.

Ces prix se subdivisent comme suit :

1 – Les prix ” COMAR d’Or “ en langues arabe et française, dotés d’un montant de 10 000 D chacun. Les prix COMAR d’Or sont décernés aux meilleurs romans, dans l’une et l’autre langue, publiés entre deux sessions .Les auteurs ayant reçu le prix COMAR d’or peuvent concourir pour le même prix avec un nouveau roman, après une période minimale de 5 ans.

2 – Les ” Prix Spéciaux des jurys “ en langues arabe et française, dotés d’un montant de 5000D chacun. Ces deux prix sont décernés aux romans, dans l’une et l’autre langue, qui présentent une originalité remarquée par les jurys . Les auteurs ayant reçu le Prix Spécial du jury peuvent concourir pour le prix COMAR D’OR. Cependant, ils peuvent participer et concourir pour le même prix (Prix Spécial du Jury), après une période minimale de 5 ans.

3 – Les ” Prix Découverte “ en langue arabe et française : dotés d’un montant de 2500D chacun. Ces deux prix sont décernés aux romans, dans l’une et l’autre langue, où les jurys décèlent de réelles promesses. Ce prix est décerné une seule fois au même auteur.­­­­

