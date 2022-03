Extended Sessions: Trois concerts exceptionnels proposés par Scoop Organsation en Mars (vidéos)

L’événement “Extended Sessions” qui consiste en trois concerts donnés par des artistes talentueux de la Tunisie et du monde, pour rompre le silence et affronter les crises avec de la musique, s’organise les 4, 5, et 26 mars 2022 à la cité de la culture de Tunis.

Extended Sessions est proposé par Scoop Organisation et le théâtre de l’opéra. C’est un rendez-vous qui vient renforcer la croyance que l’art et la beauté font résonner la musique de la vie, comme une évidence, une nécessité même, précisent les organisateurs.

Et en Tunisie, comme un peu partout, la vie culturelle revient à la vie, la musique se réveille d’une torpeur imposée, les arts refleurissent, les festivals s’organisent et les métiers artistiques se relèvent peu à peu pour des retrouvailles tant attendues avec le public.

Teaser de Extended Sessions:

Cette ‘Extended Sessions’ est une fête à plusieurs rendez-vous où se conjuguent joie et virtuosité, célébration et responsabilité, dans le strict respect du protocole de prévention sanitaire en vigueur.

Programme de l’Extended Sessions du 4 au 26 au théâtre de l’Opéra de Tunis :

· Vendredi 4 mars 2022 : concert de NoMad Spirits feat. Amine Mraihi, organisé avec le soutien de l’Ambassade Suisse

· Samedi 5 mars 2022 : Concert ‘South Moods’ feat. Alia Sellami quintet et au cours de la même soirée spectacle de Lucy Woodward . Le concert est organisé avec le soutien de l’Ambassade des États-Unis

· Samedi 26 mars 2022 : concert de Yo-Yo Ma , organisé avec le soutien de l’Ambassade des États-Unis

L’événement Extended Session est soutenu par le Ministère des Affaires Culturelles, le Ministère du Tourisme, l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations culturelles et Artistiques ainsi que les Ambassades des USA et de Suisse et la Délégation de l’union européenne.

Les billets des concerts de l’Extended Sessions sont disponibles au théâtre de l’opéra et en ligne sur le site Eazytick.com

Tekiano

Lire aussi :

Amine Mraihi et NoMad Spirits en concert le 04 mars à la cité de la culture de Tunis