Journées internationales des droits des femmes du 7 au 11 mars 2022 à l’IFT

Les Journées internationales des droits des femmes sont célébrées à l’Institut Français de Tunisie du 7 au 11 mars 2022 avec un programme riche et varié composé de rencontres-débats, de tables rondes, de projections de films et d’un concert.

La Journée internationale des femmes, également appelée journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année le 8 mars depuis 1977. Cette journée couvre plusieurs événements à travers le monde avec comme objectif de célébrer les avancées des droits des femmes. Le thème de la journée internationale des femmes 2022 est ‘L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable ’.

Programme des Journées internationales des droits des femmes 2022 à l’IFT :

• Lundi 7 mars – 18h-20h à l’Auditorium: Rencontre-débat : “Pourquoi traduire Gisèle Halimi en langue arabe ?”

Hommage à Gisèle Halimi à l’occasion de la sortie mondiale des traductions en langue arabe des ouvrages : Avocate irrespectueuse (Plon, 2002) et Une farouche liberté (Grasset, 2020), co-écrit avec Annick Cojean. En partenariat avec la Maison du Livre. Projet soutenu dans le cadre du programme “Livre des 2 rives”.

• Mardi 8 mars – 10h-16h à l’Auditorium : Derrière et devant la caméra : Projections et tables rondes dans le cadre du projet “Cinéma au féminin”

Le projet “Cinéma au féminin” vise à sensibiliser les femmes tunisiennes, en particulier les jeunes femmes issues de milieux défavorisés, au cinéma, tout en leur offrant des perspectives professionnelles, ainsi qu’à leur permettre de défendre et exprimer leurs intérêts et leurs expériences de manière subjective, indépendante et autonome. En partenariat avec la société Madame Prod autour de l’entrepreneuriat féminin dans le monde du cinéma.

• Mardi 8 mars – 16h30-18h à la Médiathèque de l’IFT: Séminaire : “Féminismes et militantisme au Maghreb” : Il s’agit de la première séance du séminaire intitulé “Féminismes et militantisme au Maghreb” organisé par l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC).

• Mardi 8 mars – 18h30-20h à la Médiathèque de l’IFT: Rencontre-débat : “L’égalité femmes-hommes aujourd’hui pour un avenir durable et inclusif ”

La délégation de l’Union Européenne en Tunisie (UE), l’Institut français de Tunisie et l’Agence Italienne pour la Coopération au développement en Tunisie (AICS) se mobilisent dans l’esprit Team Europe pour une discussion valorisant l’empowerment des femmes tunisiennes et leurs rôles dans la promotion de l’économie verte et circulaire assurant une durabilité sociale qui inclut la justice sociale et l’égalité femmes-hommes

.• Mardi 8 mars – 20h30 à la cour de l’IFT : Concert : Badiaa Bouhrizi (Kahrumusiqa) en duo avec Paco

Badiaa Bouhrizi chante en arable littéraire moderne des textes engagés et milite en faveur de la justice sociale, des valeurs du pluralisme et de la démocratie. Tarif : 10 DT (entrée gratuite pour les femmes)

Billetterie unique à l’accueil de l’IFT le 8 mars de 10h à 20h.

Du 9 au 11 mars – 16h30-18h30 à l’Auditorium : Projection de films : Human Screen Festival 2022

La 7ème édition de Human Screen Festival -Festival international du Film des Droits de l’Homme de Tunis – Karama Tunisie- se tiendra dans le cadre de la célébration de la “Journée internationale des droits des femmes” en donnant une intention spéciale aux groupes marginalisés.

