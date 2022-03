Apple Keynote 2022 : Dernières nouveautés d’Apple; Mac Studio, iPhone SE 5G, iPad…

La firme de la pomme a organisé dans la soirée du mardi 08 mars 2022, son keynote tant attendu, le Keynote Apple 2022 afin de présenter aux internautes toutes ses nouveautés et innovations. Tim Cook, le PDG d’Apple a inauguré ce Keynote avec une bande-annonce présentant les prochains contenus, des shows d’exception à venir sur Apple TV+.

A l’affiche, des films avec des stars hollywoodiennes nommées pour remporter des prix prestigieux mais aussi des séries et des programmes spéciaux comme le Friday Night Baseball dédidé à la Ligue américiane de Baseball.

L’iPhone SE 5G aussi puissant que l’iPhone 13 à petit prix

Parmi les annonces majeures faites en cette première conférence de Apple de l’année, donnée sous le slogan « La performance entre en scène », le nouvel iPhone SE 5G bientôt disponible à la vente.

L’iPhone SE de 2022 se présente avec un CPU de 8 cœurs ce qui octroit 1,8x plus de puissance qu’un iPhone 8. L’intégration de l’A15 Bionic dans ce nouvel iPhone 5G permet la photographie computationnelle, la performance de l’intelligence artificielle au profit de la photographie.

Il fonctionne sous iOS 15, la dernière version en date du système d’exploitation mobile d’Apple. Le prix de l’iPhone SE 5G 2022 est annoncé à 529 € pour la version 64 Go.

L’ iPad Air 5G , 5e génération, plus puissant et une caméra améliorée

La nouvelle génération d’iPad entre en jeu, l’iPad Air 2022 ou iPad Air 5G qui se veut plus puissant qu’un PC au même prix avec un stylet Apple Pen compatible. Le nouvel iPad possède une caméra ultra grand-angle de 12 Mpx et permet une utilisation fluide des logiciels gourmands en ressources comme Lightroom ou de l’IA en temps réel. L’iPad Air 5G offre 2x plus de performances graphiques que les précédents iPad.

Le Mac Studio avec la puce M1 Ultra dédié aux professionnels

Un nouvel ordinateur de bureau avec une puce M1 est mis en avant : le Mac Studio, alliant performance et connectivité avec un écran Studio Display. Le Mac Studio M1 Max ressemble au Mac Mini, mais dispose de la puce M1 Ultra.

Un double système de ventilation permet de rafraichir le M1 Ultra avec un système de circulation de l’air optimal et un bruit minimum.

Le Mac Studio se présente avec 48 Go de mémoire vidéo et 128 Go de mémoire unifiée. Il écrase les performances de tous les Mac déjà sortis. C’est 3,4x plus rapide que le plus rapide des iMac et 80 % plus puissant que le plus rapide des Mac Pro.

Tim Cook a également exposé les mises jour faites aux iPhone 13 qui se présentent avec de nouvelles finitions. Il est possible de revoir toute la conférence de Keynote Appel 2022 visualisée plus de 6 millions de fois sur Youtube en moins de 17h, ci dessous :

