Human Screen Festival 2022: Le film Tunisien Salwa primé, Palmarès de la 7e édition

Le palmarès complet du Festival international du film des droits de l’Homme, Karama Tunisie Human Screen festival 2022 a été dévoilé au 4ème art. Le court-métrage “Salwa” de Ines Ben Othman remporte deux prix, celui du meilleur court-métrage de fiction et le prix Actif baptisé au nom de l’association culturelle tunisienne pour l’insertion et la formation – ACTIF qui organise le festival.

Salwa figurait parmi 6 autres films dans la compétition des courts-métrages de fiction dont des œuvres produites en 2021: Bisklet (Tunisie), Perm (Corée du Sud), Little Bird (Arabie Saoudite), Trumpets in the Sky (France) et 7 Minutes (Portugal), produit en 2020.

Sélectionné en compétition officielle du 8ème Festival du court-métrage d’Alexandrie, SALWA a été censuré par le haut comité de sélection des films et interdit de projection en salles, mais finalement maintenu en compétition par les organisateurs.

Salwa aborde l’histoire d’une jeune femme, la trentaine qui travaille comme prostituée. Le titre reprend le nom du personnage principal, Salwa qui prend congé ” pour partir à la recherche d’une nuit d’amour, en espérant recoller l’enfant fragmenté qui est en elle “. Rym El Banna est à l’affiche de ce court-métrage avec un casting composé de Imed Guesmi, Maryem Bannani, Imed Badarjah et Alaa Ben Hamed.

Palmarès complet du Human Screen festival 2022

Prix du meilleur long-métrage:

Fiction : Trapped (Egypte)

Documentaire : Incomplete Sentences (Turquie)

Prix du meilleur court métrage :

Fiction : Salwa (Tunisie)

Documentaire : Letter to Shahheen (Royaume-Uni)

Prix ACTIF: Salwa (Tunisie)

Le jury de la compétition des films de fiction est composé des Tunisiens Ala Eddine Slim (réalisateur-scénariste) et Nadia Bousetta (actrice) et l’égyptienne Neveen Shalaby (réalisatrice-scénariste) dont le film ITS A WONDERFUL DAY était projeté à l’ouverture du festival. Les cinéastes Yves Comte (France), Soumaya Bouallagui et Karim Ben Hammouda (Tunisie) sont au jury de la compétition documentaire.

Lire aussi :

Human Screen festival, festival du film des droits de l’homme du 8 au 12 mars 2022 en Tunisie