Route cinématographique en Tunisie: A la découverte de 12 sites historiques vus dans des films cultes (vidéo)

Le projet de la route cinématographique en Tunisie programmé depuis l’année 2020 mais qui a été retardé à cause de la pandémie mondiale, et aujourd’hui d’actualité avec la reprise des activités culturelles et touristiques dans le pays.

Le concept de la route cinématographique en Tunisie, mis en œuvre par la GIZ et le ministère du tourisme tunisien, consiste à faire découvrir des sites phares du patrimoine culturel et naturel tunisiens ayant accueilli les plateaux de tournage de films célèbres et de renommée internationale. Le visiteur est invité dans la pratique à parcourir 9 régions et découvrir 12 sites qui ont servi de décors à la saga “Star Wars ” de George Lucas (1977), ” Le Patient Anglais ” de Anthony Minghella (1996), ” Indiana Jones et les aventuriers de l’Arche perdue ” de Steven Spielberg ( 1981) et ” Monty Python :The life of Brian ” de Terry Jones (1979).

Si le site de Mos Espa, site situé à Ong Jmel à Nefta, (ville spatioport située sur la planète désertique de Tatooine, là ou Dark Vador de Star Wars a vécu son enfance ), lieu du tournage des films ‘Star Wars’, est bien connu par les fans de la saga et a déjà été mis en avant à maintes reprises notamment grâce au festival musical les Dunes électroniques, qui a investi ce décor mythique, d’autres films dont les décors sont bien ancrés dans l’imaginaire collectif, à l’instar de ceux des films ‘Le patient anglais’ et ‘Indiana Jones’ existent bel et bien encore, mais n’on jamais été mis en avant.

L’idée est que 12 sites de tournage de films célèbres soient mis en avant et créer de la dynamique autour, notamment à travers la contribution des commerçants et artisans locaux, dans 9 régions Tunisiennes, à savoir Tunis, Monastir, Kairouan, Matmata, Djerba, Mednine, Dgueche, Nefta et Tataouine comme le montre le spot promotionnel encourageant un tourisme alternatif et durable et invitant les touristes à découvrir les sentiers battus:

« La Route Cinématographique est une offre multi-destinations qui promeut le tourisme régional et offre aux touristes nationaux et internationaux l’occasion de découvrir la Tunisie autrement. » a déclaré le Ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine pour souliger l’intérêt du Ministère pour la création de nouvelles offres touristiques.

Les étapes de ce parcours ont déjà été définies. Il s’agit du site romain de Carthage, l’Empire Studio Latrach, le Ribat de Monastir, la Medina de Kairouan, Ong Jmal/ Canyon de Sidi Bouhlel, Chott El Jerid, Mos Espa, Hotel Sidi Driss / Village Zraoua, Kssar Médenine, Kssar Hadada/ Kssar Ouled Soltane et la Mosquée Mghar/ Cantina / Le Phare / Marabout Sidi Jmour et Sidi Yati.

La création de la route cinématographique en Tunisie est une activité qui entre dans le cadre du projet « Promotion du Tourisme Durable », une action conjointe de l’Union européenne dans le cadre du programme « Tounes Wijhetouna » et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mise en œuvre par la GIZ en partenariat avec le Ministère du Tourisme.

Un projet qui invite au voyage et au rêve, le temps d’une virée dans un endroit inédit, en marchant sur les pas d’un de ses personnages préférés d’une fiction cinématographique, et de vivre un rôle tout en immortalisant cela grâce à des photos.

Les visiteurs qui désirent vivre cette aventure, peuvent d’ores et déjà consulter le site de l’ONTT, Discover Tunisia, télécharger la carte de la route cinématographique en Tunisie et accéder à toutes les informations et les facilités pour planifier leurs voyage.

Sara Tanit

