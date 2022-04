Le projet écolo ‘Moodha Okhra’ lance son 2ème appel à candidatures

L’initiative écologique ‘Moodha Okhra, la mode autrement’ lancée par le Goethe Institut Tunis revient pour une seconde édition et lance un appel à candidature pour les designers et créateurs tunisiens.

Moodha Okhra est un projet éducatif qui a pour objectif de sensibiliser sur la mode durable et responsable. La mode est la seconde industrie la plus polluante au monde. Elle se caractérise par une surproduction, d’où un nombre croissant des cycles de collections.

A l’issu de cet appel à candidatures, 5 candidats seront sélectionné.e.s pour bénéficier d’un programme d’accompagnement sur 6 mois axé sur le stylisme, le modélisme et sur le marketing dans la mode éco-responsable.

Moodha Okhra est un projet initié par le Goethe-Institut Tunis et l’association Pontalent. Cette seconde édition est soutenue par plusieurs partenaires comme Académie Internationale des Métiers du Design et de la Mode, Agaruw, Eco’Lav – Laverie & Pressing écologique, l’association Zero Waste Tunisia et The Green Box Coworking Space.

Il est possible de suivre l’actualité de Moodha Okhra, sur le site internet du Goethe Institut de Tunisie et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram @moodhaokhra

Les candidats qui désirent bénéficier du programme Moodha Okhra sont invités à remplir le formulaire de candidature en ligne : https://bit.ly/3LqtIt5. L’appel à candidature se poursuit jusqu’au 25 avril 2022 !

