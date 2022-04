Audi Tunisie commercialise l’A3 et signe un partenariat avec le Champion Ahmed Hafnaoui

Audi Tunisie a organisé une conférence de presse au Vivo Energy Club à l’occasion du lancement de la commercialisation de l’Audi A3 Berline sur le marché tunisien.

Après près de deux ans d’absence du marché tunisien, Audi Tunisie a choisi de célébrer le retour de ce modèle avec l’officialisation de son partenariat avec un athlète de haut niveau, et pas le moindre : le Champion Olympique et Vice-Champion du Monde de natation Ahmed Ayoub Hafnaoui.

Audi est connue pour ses diverses actions dans le monde du sport, et ce à l’échelle internationale. C’est dans cette même continuité qu’Audi Tunisie a décidé d’accompagner notre Champion Olympique afin de l’encourager et l’assister dans son parcours sportif.

Étant déjà familier aux anneaux, Ahmed Ayoub Hafnaoui portera cette fois les anneaux d’Audi et participera aux divers événements de la marque afin de consolider son image.

Les deux partenaires partagent des valeurs identiques, à savoir la persévérance, l’ambition et le dépassement de soi. Cette association entre Audi Tunisie et Ahmed Ayoub Hafnaoui en est renforcée et s’inscrit dans un cadre évolutif qui permettra d’asseoir les images des deux partenaires.

La deuxième génération du best-seller est donc là : l’Audi A3 Berline offre une expérience de conduite aussi efficiente que dynamique.

Elégante, efficiente et évolutive : la Nouvelle Audi A3 Berline

La Nouvelle Audi A3 Berline affiche un look sportif et élégant. Avec 4,5 mètres de long, elle mesure 4 centimètres de plus que la précédente génération.

Le coffre de 425 litres affiche exactement la même capacité que le modèle antérieur.

Puissante et élégante : l’extérieur

L’avant se caractérise par une large calandre Singleframe à grille alvéolée, flanquée de superbes phares de forme trapézoïdale orientés vers le bas.

Par contraste, sur l’Audi A3 Berline, la ligne de carrosserie se prolonge en une ligne droite jusqu’au pare-chocs arrière, ce qui accentue sa longueur et donne à son flanc une allure élégante.

La ligne de toit est orientée vers le bas à partir des montants de vitres, comme sur un coupé, et se termine par un superbe spoiler sur le hayon.

Bien pensé et numérisé : le cockpit

Le cockpit de l’Audi A3 Berline a entièrement été pensé autour du conducteur, du design intérieur à l’écran ainsi qu’aux éléments de contrôle. De la sorte, le tableau de bord, assorti d’un écran tactile MMI central, est légèrement incliné vers le conducteur.

Il affiche une diagonale de 10,1 pouces et fonctionne de manière intuitive. Situé derrière le volant, le bloc d’instruments de 10,25 pouces est entièrement numérique, y compris sur le modèle d’entrée de gamme.

À partir de 138 990 DT : motorisation et prix

La motorisation disponible sur le marché tunisien est la 35 TFSI 1.4 L 110 kW (150 ch) en boite automatique à 8 rapports.

Deux finitions sont commercialisées.

La finition Business disponible à 138 990 DT et la finition Advanced, qui offre des équipements supplémentaires, proposée à 152 990 DT.

L’Audi A3 Berline est disponible au Terminal Audi – La Goulette ainsi que dans tout le réseau d’agences agréées.

Tekiano avec communiqué