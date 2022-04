Huawei lancera bientôt le nouveau HUAWEI MatePad en Tunisie. Il sera disponible en 4 versions de tablette dotée de plusieurs caractéristiques : écran 2k FullView, son immersif, créativité intelligente, et plus.

Les 4 versions différentes de la nouvelle HUAWEI MatePad que Huawei Consumer Business Group (BG) lancera en Tunisie sont HUAWEI MatePad 11, MatePad 10.4, MatePad T10s et MatePad T10.

Dotée d’une expérience sonore immersive, la tablette offre également aux utilisateurs de multiples fonctionnalités intelligentes pour accomplir leurs tâches en plus d’une large gamme d’applications de prise de notes. La nouvelle HUAWEI MatePad améliorée prend en charge un riche écosystème, en se positionnant comme une tablette polyvalente, dotée de fonctionnalités solides et inégalables pour un prix accessible.

La HUAWEI MatePad apporte des innovations dans tous les aspects. Mince et portable, elle incarne la beauté du minimalisme tout en fusionnant l’ergonomie et l’esthétique technologique, ce qui se traduit par un équilibre parfait entre l’apparence et l’expérience utilisateur. La HUAWEI MatePad est configurée pour offrir une meilleure qualité d’image sur un large éventail de contenus. En tant que tablette intelligente pour le bureau et l’enseignement, la HUAWEI MatePad permet aux utilisateurs de mieux exploiter la productivité et la créativité intelligentes, pour une meilleure expérience d’apprentissage.

Simplifie la complexité – La HUAWEI MatePad est un produit qui allie technologie et esthétique pour suivre le langage de design minimaliste de la série. La Huawei MatePad 11 est dotée d’un écran HUAWEI FullView Display de 10,95 pouces 2K (10,4” pour le HUAWEI MatePad 10.4, 10,1” pour le MatePad T10s et 9,7” pour le MatePad T10) avec un rapport écran/corps de 86 %, sans points de rupture d’antenne exposés sur les bords ou sur le dos du boîtier. Il dirige naturellement l’attention de l’utilisateur vers le contenu de l’écran.

De plus, la HUAWEI MatePad 11 est équipée d’un système audio à quatre canaux et à quatre haut-parleurs, ainsi qu’un réglage professionnel par Harman Kardon, permettant à tous les utilisateurs de vivre une expérience multimédia de qualité cinématographique.

La combinaison du logiciel et du matériel améliore efficacement la productivité.

Huawei innove une fois de plus en s’appuyant sur un classique. La HUAWEI MatePad 11 est équipée du HUAWEI Smart Keyboard qui prend en charge la connectivité Bluetooth pour offrir aux employés de bureau et aux étudiants une expérience d’utilisation confortable et réactive, même lorsqu’ils tapent à deux mains pendant une longue période. La HUAWEI MatePad 11 a également entièrement optimisé le point de la souris, permettant aux points du curseur d’avoir leur mode de curseur correspondant, de prévisualiser le contenu d’une certaine application en passant le curseur de la souris dessus et d’effectuer un contrôle pratique en cliquant sur la souris.

Afin de créer une expérience de bureau légère plus efficace et plus pratique, la HUAWEI MatePad dispose des fonctions Multi-Window et App Multiplier. La fonction Multi- Window facilite l’utilisation en ouvrant simultanément jusqu’à 4 fenêtres d’applications différentes, tandis que la fonction App Multiplier permet d’utiliser pleinement les applications qui ne prennent pas en charge le mode paysage lorsque la tablette est en mode paysage.

Grande batterie

Avec son design ultra-léger et fin, la HUAWEI MatePad 11 est toujours pleinement alimentée. Sa grande batterie de 7 250 mAh (idem pour le MatePad 10.4, 5100 mAh pour le MatePad T 10 et le MatePad T 10s) peut rester en veille jusqu’à 28 jours et jusqu’à 12 heures de lecture vidéo HD 1080p locale continue. En outre, la HUAWEI MatePad 11 prend en charge la fonction SuperCharge HUAWEI de 22,5 W, qui ne nécessite que 2,5 heures pour une charge complète afin de garantir aux utilisateurs une autonomie durable.

Un son clair et puissant, conçu pour les réunions et les cours en ligne

Tout en étant efficace au bureau et à l’étude, la HUAWEI MatePad offre également une bonne expérience d’écoute pour aider les utilisateurs à obtenir une expérience technologique confortable dans différents scénarios tels que les vidéoconférences, les cours en ligne et le divertissement audiovisuel.

La HUAWEI MatePad possède également d’excellentes caractéristiques de prise de son et de réduction du bruit, grâce à l’adoption de trois microphones et de la technologie d’annulation du bruit développée par Huawei. Ces algorithmes peuvent distinguer les voix et le bruit en temps réel et filtrer ce dernier pour une expérience optimale. Ils garantissent que les utilisateurs se concentrent sur les voix qu’ils veulent entendre, permettant ainsi des communications plus efficaces.

AppGallery: Confiance, innovation et sécurité

La HUAWEI MatePad offre une expérience intelligente et transparente aux utilisateurs. L’AppGallery, fiable, innovante et sécurisée, est disponible sur la HUAWEI MatePad, où les utilisateurs peuvent télécharger un large éventail d’applications de haute qualité.

Tekiano avec communiqué