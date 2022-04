Layali Ramadan à L’IFT: Des soirées festives à l’institut français de Tunis (programme)

L’Institut français de Tunisie vivra au rythme des soirées nocturnes tout au long du mois du Ramadan 2022 et proposera à ses visiteurs plusieurs festivités au cours des nuits ramadanesques ‘Layali Ramadan’.

Des soirées conviviales sont au programme des Layali Ramadan à l’IFT avec du karaoké, des projections cinématographiques, des soirées musicales, de la poésie, des contes, des jeux divers…

Programme de ‘Layali Ramadan’ à L’IFT:

– Vendredi 15 avril à 22h: Concert de Mohamed Ben Salha et Dali Chebil dans la cour de l’IFT: Les deux artistes y présenteront leur projet “Denya”

– Samedi 16 avril à 21h30: La nuit des Contes: Une invitation à venir écouter et raconter des histoires textiles, traditionnelles ou personnelles, autour d’une panière à linge. Une proposition de l’artiste et conteuse Laetitia Troussel-Luber dans le cadre de son projet “Parlons chiffons !” avec la participation de la conteuse, spécialiste de l’art oratoire et professeure de lettres Lamia Masmoudi Chahed.

– Samedi 16 avril à 21h: Première soirée nocturne réservée aux jeux de société. C’est aussi l’occasion de découvrir la médiathèque, la nuit, avec une mise en lumière inédite de certains espaces et des surprises tout au long de la soirée.

– mardi 19 avril à 22h: Soirée Karaoké, jeux de cartes, jeux vidéos (rétrogaming) et évasion télescopique feront le bonheur des grands et petits.

– mardi 19 avril à 22h: Veillée sous les étoiles en partenariat avec la Cité des Sciences à Tunis: Invitation à observer le ciel de Tunis à travers un télescope installé sur le toit de l’IFT. Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire disponible sur ce lien.

– jeudi 21 avril à 22h: concert d’Omar El Ouaer, pianiste de jazz, et la chanteuse Alia Sellami: Ce duo présentera “Au fil de l’eau”, un projet musical qui met en valeur la scène jazz tunisienne à travers des collaborations avec des grandes voix lyriques.

– Vendredi 22 avril à 21h30: Une joute poétique en arabe et en français, Le fou d’Elsa ou Majnoun Leyla, avec Sabrine Ghannoudi et Mohamed-Ali Ben Jemaa. Ils vont habiter cet amoureux et s’affronter dans une battle poétique. Zied Mehdi les accompagnera au oud.

– Samedi 23 avril à 21h30: projection du film « Oum Kalthoum, la voix du Caire » de Xavier Villetard.

– Jeudi 28 avril à 22H: Concert Ghalia Ben Ali: L’artiste tunisienne de renommée internationale puisera dans le répertoire Tarab et présentera son projet “Hadrat Ichk’, anthologie de l’immense et riche répertoire des poètes soufis alliant textes anciens et voix contemporaines.

Le programme complet du mois d’avril 2022 à l’institut Français de Tunis est accessible sur le site web institutfrancais-tunisie.com

S.B.