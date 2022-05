Tournoi de l’Oued 2022: 1ère édition d’un tournoi de Rugby entre jeunes lycéens à Nabeul

La première édition du tournoi de rugby, Tournoi de l’Oued se déroulera du 13 au 15 mai 2022 à Nabeul. Il est organisé par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) et le lycée Pierre Mendès France de Tunis. Ce tournoi de rugby à 7 permettra aux 136 jeunes sportives et sportifs inscrits, issus des établissements scolaires EGD et des clubs tunisiens de Nabeul et de Tunis, de s’affronter sur les terrains mais aussi et surtout, de partager les valeurs du rugby et du sport.

Cette manifestation, placée sous le haut patronage de la Fédération Tunisienne de Rugby et de l’Association des Anciens de Mutu/PMF, est considérée comme l’un des projets phares au sein du réseau scolaire français en Tunisie. La journée du samedi 14 mai qui se tiendra au stade de rugby de Nabeul sera particulièrement riche avec l’organisation des matchs des finales, exhibitions et remises des récompenses.

Les équipes de rugby participants au Tournoi de l’oued proviennent des établissements suivants:

Lycée Pierre Mendès-France de Tunis

Lycée Gustave Flaubert de La Marsa

Rugby Club Ettahrir

Stade Nabeulien

Rugby Club Les Jasmins

Association Sportive Ettahrir

Les objectifs du Tournoi de l’Oued 2022 sont:

– La rencontre entre jeunes sportives et sportifs issus des établissements scolaires français de Tunisie et des clubs de Nabeul et Tunis,

– La mixité et la lutte contre les stéréotypes à travers le rugby en plus de la la transmission des valeurs sportives du partage, de la solidarité, de l’engagement, du respect et de la confiance en soi.

Cette manifestation a bénéficié du soutien de l’AEFE, de la Fédération tunisienne de rugby, de l’Association des Anciens de Mutu/PMF et de l’UIB. Elle est ouverte au public les vendredi 13 et samedi 14 mai.

Tekiano avec communiqué