La Nuit des idées 2022 à Tunis, Sousse et Sfax : Reconstruire ensemble

L’événement annuel “La Nuit des idées” qui réunit penseurs, artistes, associations, militants pour débattre d’un grand enjeu de société contemporain revient cette année en présentiel. Pendant le mois de mai 2022, l’Institut français de Tunisie met en œuvre ce grand rendez-vous annuel, à Tunis, Sousse et Sfax, autour du thème ‘(Re)construire ensemble’.

Une nouvelle édition de la Nuit des idées à Tunis est organisée par l’IFT samedi 21 mai 2022 avec deux grandes nouveautés. Le programme débutera dès le matin et se déroulera toute la journée et la soirée ; il aura lieu en partenariat avec des acteurs culturels et associatifs du centre-ville et de la Médina de Tunis autour d’une volonté commune : agir en réseau pour dynamiser la vie culturelle dans le centre de Tunis.

Autour du thème général « (Re)construire ensemble », cette fête pensante placera les enjeux de constructions, collectives et partagées, à travers une programmation destinée à un public curieux, de tout âge et surtout désireux de vivre de nouvelles expériences !

L’IFT et ses partenaires invitent les habitants de Tunis à un parcours pensant et festif.

En débutant par un des lieux incontournables de la Médina, L’Art Rue vous invite dès le matin à la (re) découverte de ses espaces de création et d’expérimentation.

Des visites secrètes de la vieille ville avec l’association Edifices et mémoires guidées par cinq personnalités surprises, des mises en lumière des métiers du design, de l’écologie, des arts visuels et numériques dirigées par l’association Collectif Créatif, une participation à une des étapes de la construction du plaidoyer d’Al Badil (Association Alternative culturelle) en faveur des arts de la scène, une exposition au 32 bis d’une fresque composée de 66 pièces d’aluminium sur 90 m² réalisée par Atef Maatallah, la découverte des espaces du Central et bien d’autres surprises encore pour cette « journée » des idées qui se poursuivra jusque tard dans la nuit à l’Institut français de Tunisie.

– A partir de 16h30 les partages d’expériences et d’idées se feront à l’IFT à travers un dialogue entre l’architecte Christophe Hutin et Mounir Ayoub représentant respectivement les pavillons français et Suisse à la Biennale d’architecture de Venise 2021, la découverte des travaux des étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ENAU), des projections, des rencontre-débats autour de projets soutenus par la société civile en lien avec le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), une conférence sur le crowdfunding, un speedating scientifique regroupant une quinzaine de scientifiques sous forme d’un échange individualisé de quelques minutes, des expérience VR et un concert inédit du producteur et musicien Ammar 808 !

En partenariat avec L’Art Rue – 32 bis – Collectif Créatif – Central Tunis, Al BADIL, Edifices et mémoires, ENAU, ISSBAT, INNOVI, FTDES, INSTM, Alliance française, Expertise France, IRD, IRMC, CIRAD et IFM radio.

Les autres dates de la “La nuit des idées” en Tunisie dans les régions:

19 mai : Alliance française de Tunis ;

20 mai : Instituts français de Sousse et Sfax ;

21 mai : Alliances françaises de Bizerte, Kairouan, Gabès, Gafsa et Djerba.

Tekiano avec l’IFT