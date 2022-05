Concours national de l’invention 2022 : dernier délai pour s’inscrire à la 3ème édition le 20 mai

Il reste encore quelques jours pour s’inscrire à la 3ème édition du Concours national de l’invention 2022, qui compte 130 candidats enregistrés jusqu’au 12 mai 2022, indique le directeur général de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), Amor Bouzouada.

La 3ème édition du Concours National de l’Invention se déroule en marge de la 2ème Edition du Salon des Inventeurs Méditerranéens 2021 – 2022. Les lauréats de ce concours recevront des prix de 10 mille dinars, pour le premier prix, de 7 mille dinars, pour le 2ème prix et de 5 mille dinars pour le 3ème prix.

Les dix meilleurs inventeurs, pour chaque catégorie, recevront des certificats de participation au Concours et auront l’opportunité d’exposer leurs inventions au Salon international de l’invention, de recherche et d’innovation 2022.

“Le jury est composé de représentants du ministère de l’Industrie, de mines et de l’énergie, et celui de l’Enseignement supérieur et de recherche scientifique, ainsi que de l’APII, de l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI), de l’UTICA, de l’Agence Nationale de la Promotion et de la Recherche Scientifique (ANPR), de l’Association Tunisienne de la Recherche Scientifique et l’innovation et la Propriété Intellectuelle (ATRSIPI)…”.

Le dernier délai de réception des dossiers de candidature a été fixé pour le 20 mai 2022. Les candidats doivent s’inscrire sur le site tunisieindustrie.nat.tn/concoursinvention . Une première sélection de dossiers pour le concours se fera, les 25 et 26 mai 2022, par des commissions régionales, avant de lancer une deuxième sélection du 1er au 17 juin 2022.

Les trois lauréats de différentes catégories seront finalement annoncés, suite à une dernière sélection, du 21 juin au 8 juillet 2022.

Il est à noter que 100 exposants participeront à la 2ème Edition du Salon des Inventeurs Méditerranéens 2021 – 2022. Cette manifestation sera marquée par l’organisation de conférences, et de workshops, dans les domaines de l’innovation et de transfert technologique, ainsi que l’organisation de la conférence africo-japonaise de sciences et de technologie et le Forum tuniso-japonais.

Tekiano avec Tap

