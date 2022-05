Campagne #YouMake de Samsung : Connectez-vous et personnalisez votre monde

Samsung Electronics lance la campagne #YouMake pour apporter des opportunités de personnalisation et de connectivité dans la vie quotidienne de ses clients.La campagne propose de nouvelles façons d’aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs appareils en fonction de leurs besoins et de leur mode de vie.Une plate-forme marketing mondiale lancé par Samsung permet aux consommateurs d’obtenir des appareils dans des conceptions qui répondent à leurs besoins.

Le projet a été annoncé pour la première fois au Consumer Electronics Show plus tôt cette année, avec l’objectif ambitieux de permettre aux utilisateurs du monde entier d’exprimer leur mode de vie en évolution et de les intégrer à leurs appareils.

La campagne étend la vision sur mesure de Samsung au-delà des appareils électroménagers, donnant plus de vie aux smartphones et aux grands écrans. La plateforme #YouMake offre un meilleur moyen de personnaliser et de se connecter grâce au contrôle fourni par les solutions SmartThings IoT de Samsung.

Pour lancer cette campagne, Samsung a lancé la page #YouMake sur son site Web Samsung.com, offrant une gamme de produits qui peuvent être personnalisés en fonction du style, de l’espace et de la routine quotidienne des utilisateurs.

La liste des produits applicables comprend divers smartphones, téléviseurs, réfrigérateurs et même des appareils portables, tels que le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, le Galaxy Watch4 Bespoke Edition, le réfrigérateur sur mesure, The Frame, The Freestyle et le Samsung Smart Monitor M8.

Le site propose également des couleurs exclusives pour l’écran intelligent M8 et le Galaxy S22. Les utilisateurs peuvent concevoir chaque produit en fonction de leurs goûts uniques via le site, où ils peuvent enregistrer ou acheter leurs conceptions finales.

“Chez Samsung, nous travaillons pour un avenir où la technologie est transparente et l’utilisateur est au centre pour créer une nouvelle valeur dans nos vies et dans la société. Nous pensons qu’il est du droit de chacun de pouvoir personnaliser ses appareils, et que les technologies de pointe soient plus connectées et faciles à utiliser.”, a déclaré Jong Hee Han, vice-président et PDG, responsable de l’expérience des appareils chez Samsung, dans son discours d’ouverture au CES.

La campagne #YouMade est actuellement en cours de lancement dans huit pays avant d’être déployée dans d’autres pays au cours du second semestre de cette année. Dans le cadre de la même campagne, Samsung prévoit de fournir des services et des avantages continus grâce à des expériences et des événements virtuels qui permettent aux clients de participer en utilisant les meilleures plateformes Metaverse.

Tekiano avec communiqué