Envirofest 2022: 5e édition du 20 au 25 mai à la Cité de la Culture de Tunis (Programme)

Le festival de l’environnement et du film, EnviroFest revient pour une 5ème édition qui aura lieu du 20 au 25 mai à la Cité de la Culture de Tunis en partenariat avec l’institut français de Tunisie et la cinémathèque Tunisienne.

“EnviroFest Tunisia” est un événement culturel, éducatif et cinématographique itinérant qui offre une plateforme de compréhension et de débats sur les questions environnementales.

En marge du festival, un village environnemental est organisé les 20, 21 et 22 mai dans le hall de la Cité de la Culture avant de partir en tournée dans 8 villes Tunisiennes.

Le village réunit ​des acteurs ​soucieux de l’environnement, de sa préservation et du développement durable. Il s’articule ainsi autour des thématiques suivantes : l’éducation environnementale, la protection de la biodiversité, la gestion, recyclage et valorisation des déchets, l’éco-art, la mode durable ; upcycled fashion, la consommation responsable, l’alimentation saine, l’agriculture durable et l’hygiène corporelle et domestique éco-responsable.

Une expo photo intitulée صور بالاخضر (photographie en vert) est organisée en collaboration avec l’Union européenne en Tunisie et présentera le résultat d’un concours qui récompense les meilleurs photographes professionnels et amateurs qui ont su illustrer l’impact des changements climatiques en Tunisie. Cette expo met en avant la nécessité d’agir pour préserver l’environnement et aspirer à un monde plus durable .

La nouveauté pour cette édition est la tenue d’”Elmarchi” qui va regrouper des initiatives d’agriculture urbaines, des potagers privés, des permaculteurs, des artisans culinaires unis par les mêmes valeurs l’amour de la terre, de la nature et du naturel.

Programme des films projetés dans le cadre du festival ENVIROFEST 20222 en partenariat avec la Cinémathèque Tunisienne du 20 au 25 mai:

Vendredi 20 mai 2022 : Salle Omar Khelifi (Ciné 350) SUR INVITATION

18h00 : MARCHER SUR L’EAU, dir. Aïssa Maïga, 2022, Niger / France, 90′, Vostfr

Samedi 21 mai 2022 : (Salle Tahar Chériaa)

16h00 : BIGGER THAN US, dir. Flore Vasseur, 2021, France, 96′

18h30 : LA PANTHÈRE DES NEIGES, dir. Christos Nikou, 2021, France, 92′

Dimanche 22 mai 2022 : (Salle Tahar Chériaa)

16h00 : MÉDITERRANÉE L’ODYSSÉE DE LA VIE, dir. Frédéric Fougea, 2022, France, 90′

Lundi 23 mai 2022 : (Salle Tahar Chériaa)

18h30 : PERMACULTURE, LA VOIE DE L’AUTONOMIE, dir. Carinne Coisman et Julien Lenoir, 2019, France, 68′

Mardi 24 mai 2022 : (Salle Tahar Chériaa)

18h30 : POUMON VERT ET TAPIS ROUGE, dir. Luc Marescot, 2005, France, 95′

Mercredi 25 mai 2022 : (Salle Tahar Chériaa)

18h30 : BEANS, dir. Tracey Deer, 2020, Canada, 92′

L’accès aux films et aux activités de l’envirofest 2022 est libre et gratuit à l’exception du film d’ouverture sur invitation. Après Tunis, le festival Envirofest entamera une tournée avec son village environnemental dans 8 autres villes de Tunisie entre juin et novembre 2022. Pour plus d’informations, suivez la page Facebook du festival Envirofest Tunisia

