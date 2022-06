The Last of us, une propriété intellectuelle surexploitée par Sony ?

Les Survival Horrors est un sous-genre de jeux vidéo mélangeant Action et Horreur qui a été principalement popularisé par le classique de Capcom Resident Evil (1996) et Silent Hill de Konami (1999), sans oublier la contribution finale de Alone in the dark (2001). Autrefois niche, au fil du temps et l’évolution des jeux du même type, un plus grand public devient adepte du genre. Jusqu’en fin de vie de la PlayStation 3, plus précisément en Juin 2013, Naughty Dog, moyennent le même moteur utilisé pour la série UNCHARTED, nous sort une bombe dans le genre ! The Last of Us.

De la DA (Direction Artistique) poste apocalyptique, à la bande sonore immersive que ce soit de la musique aux acteurs de doublage des personnages, au scénario original et soigneusement bien rédigé, The Last of Us séduit les joueurs de tous genres et récolte des fans parmi des joueurs qui ne sont pas spécialement des adeptes des Survival Horror comme moi-même.

Graphiquement on avait presque l’impression de voir un jeu ‘next-gen’ à l’époque vu qu’il ait été développé en fin de vie de la console (PS3), les développeurs avaient bien assimilé comment optimiser pour la plateforme.

Ceci va de soi, le jeu était un succès commercial qui a réussi à vendre 1.3 millions de copies en une semaine ! Après 5 ans, le jeu vend 17 millions de copies ! Pour la PS3 ? C’est là où ça commence à être intéressant…

À peine un an et quelques jours écoulés, Juillet 2014, Sony nous resort déjà une version remasterisé pour PS4, intitulée The Last of Us REMASTERED. Ceci ayant aidé à booster les ventes, mais rien n’empêche qu’il n’apporte presque rien par rapport à la version originale, à part les DLC déjà inclus. Ce qui fait que la réaction des jours était surtout de la moquerie et du « Qui a demandé ça ? » plus qu’autre chose.

Au Canada, plus précisément en Alberta, entre Juillet 2021 et Juin 2022, le Studio américain commence le tournage d’une série pour le compte de HBO basée sur le jeu The Last of Us. Depuis l’annonce du commencement du projet de la série en novembre 2020, les fans ont senti que le jeu passe en vache à traire !

Surtout que la série se base sur le premier opus du jeu alors qu’entre temps un The Last of Us Part 2 existe. Toutefois, comme c’est une œuvre cinématographique, ça n’a pas été si mal reçu. Jusqu’à ce que…

Au cours du mois de Juin 2022, durant le plus récent State of Play, Sony annonce cette fois-ci encore un Remake de The Last of Us pour la PS5 ; intitule The Last of Us PART I ! Et c’est là que les memes et les plaintes en ligne des joueurs sur les réseaux sociaux fait ravage.

Certains ont même pointé du doigt le fait qu’on aura ce même jeu sur 3 générations de PlayStation successives, mais mieux encore, ledit Remake n’est pas une exclusivité PlayStation, il sera également sur PC, de quoi mieux traire la vache à lait et augmenter les gains.

Les fidèles à la marque ne sont pas contents de ces choix de la compagnie, surtout que le Remake reprend la grande majorité des Assets de la version originale. Par exemple, les lignes de doublages des personnages, et les animation Motion capture sont les mêmes. Les modèles des personnages par contre ont été remplacés pour des modèles en plus grand nombre de Polygones et de textures en plus hautes résolution.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)

