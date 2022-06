Manifestation “La Nuit des musées Tunisiens” à l’occasion de la fête de la musique

Une nouvelle édition de la Nuit des musées Tunisiens est prévue dans la nuit du 21 juin 2022 parallélement à la célébration de la fête de la musique en Tunisie et dans le monde. Le public est invité à visiter 17 musées et 2 Centres de Présentation du Patrimoine qui ouvrent exceptionnellement leur portes mardi 21 juin 2022 dans la nuit.

L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle organise avec l’Institut National du Patrimoine ce nouveau rendez-vous de « la nuit des musées Tunisiens », pour la deuxième fois consécutive, après le succès constaté lors de la première édition au cours du premier jour de la saison estivale.

Exceptionnellement, 17 musées tunisiens répartis sur tout le territoire ainsi que le Centre de Présentation de l’Histoire et des Monuments de la Médina de Tunis et le Centre de Présentation du Patrimoine Culturel de la Ville de Testour seront ouverts la nuit au public à partir de 20h jusqu’à 23h.

L’ouverture gratuite des musées et des centres de présentation du patrimoine sera accompagnée d’une animation culturelle variée.

La manifestation La Nuit des musées Tunisiens concernera les centres de présentation du patrimoine et les musées suivants :

Le Centre de Présentation de l’Histoire et des Monuments de la Médina de Tunis

Le Centre de Présentation du Patrimoine Culturel de la Ville de Testour

Le musée archéologique d’Utique- Bizerte

Le musée paléochrétien à Carthage

Le musée archéologique de Nabeul

Le musée archéologique de Kerkouane

Le musée d’Enfidha

Le musée archéologique de Sousse

Le musée de Mahdia

Le musée archéologique d’El Jem

Le musée de Habib Bourguiba à Monastir

Le musée Ribat de Monastir

Le musée de Moknine

Le musée de l’architecture traditionnelle la Kasbah – Sfax

Le musée de Sidi Amor Abada à Kairouan

Musée national d’art islamique de Raqqada à Kairouan

Le musée archéologique de Sbeitla

Le musée du Patrimoine Traditionnel de Djerba

Le musée du Sahara à Douz

Un public nombreux et passionné par la culture sera attendu dans ces musées et ces centres de présentation du patrimoine pour découvrir gratuitement les collections permanentes et profiter des animations culturelles et éducatives qui auront lieu telles que les ateliers de mosaïque, de calligraphie et de fabrication des instruments de musique ainsi que des spectacles musicaux.

N’hésitez pas à vous rendre à cette édition renouvelée de « La nuit des musées » dans sa deuxième édition qui vise à rendre le patrimoine plus accessible au plus grand nombre et à l’enraciner dans la mémoire collective.

L’accès aux musées de Tunisie sera gratuit à l’occasion!

Tekiano avec AMVPPC