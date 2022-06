El Garage Café Culturel ouvre ses portes à Tunis: 2 événements ce weekend

Un nouvel espace culturel tunisien ouvrent ses portes dans la capitale Tunisie. Il s’agit d’El Garage Café Culturel qui s’installe dans le quartier de Lafayette. L’inauguration se fera officiellement ce samedi à 18h30 avec une soirée spéciale Slam.

À l’affiche, quatre artistes tunisiennes : Salma Elmatri, Rym Mouelhi, Mey Lassoued et Amal Touati. Elle vont se relayer sur scène pour partager avec le public leurs meilleures créations tout en slam et poésie.

Amoureux des livres, Un rdv vous est donné dans la matinée du dimanche 17 juin à El Garage ! La booktubeuse Sonya Serial Reader, liseuse en série, propose un vide grenier littéraire à partir de 10h. Une occasion d’échanger avec la booktubeuse mais aussi d’acheter des livres intéressants à des prix doux.

El Garage est un espace convivial dédié à la culture et aux arts qui se veut un lieu de rencontre et d’échange ouvert à tou.te.s, public et jeunes artistes. Passion, découverte et créativité y sont les maîtres mots !

S.B.