La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur joue en double avec l’Américaine Serena Williams à partir du mardi 21 juin 2022 au tournoi d’Eastbourne. Ons Jabeur qui a récemment remporté le tournoi de WTA 500 à Berlin. Elle a dû renoncer au tournoi d’Eastbourne en simple pour composer le duo avec la légende Serena Williams.

Serena Williams a décidé de disputer le double femmes à Eastbourne pour préparer son retour au tournoi Wimbledon en simple. La championne américaine a déjà remporté le tournoi Wimbledon à 7 reprises. Elle s’associe avec Ons Jabeur qui a intégré le top 3 des meilleures joueuses de Tennis au monde ce lundi.

Associée à Ons Jabeur, Serena Williams doit rencontrer ce mardi en fin d’après-midi, le duo formé de l’espagnole Sara Sorribes et la Tchèque Marie Bouzkova. J’étais très contente quand j’ai appris la nouvelle, a déclaré Ons Jabeur dans la vidéo de la WTA:

