Festival Hammamet 2022: L’affiche rend hommage à Maurice Béjart

Le festival de Hammamet est de retour en 2022. La 56ème édition du festival international de Hammamet, FIH 2022, est prévue du 13 juillet au 19 août 2022 et s’annonce prometteuse. Le théâtre plein air de Hammamet a toujours été un berceau des arts et de la culture, et compte bien le rester.

Après la période de la pandémie, le retour du festival est une occasion annuelle et estivale attendue qui vise à renouer avec le public distingué de la ville de Hammamet.

La session 2022 présentera une panoplie d’arts vivants et fusionne théâtre, musique, chorégraphie et spectacles du monde. Multidisciplinaire et riche culturellement, le programme est inclusif, diversifié et varié, avec une considération importante pour les nouveautés artistiques qui rythment la scène tunisienne, lit-on dans le communiqué du festival.

La session promet d’être riche en hommages qui seront rendus à des artistes tunisiens et arabes, pionniers de la scène. Le FIH, fidèle à sa tradition, mettra en lumière des artistes montants et invitera d’autres, à la notoriété grandissante, reconnus dans le monde.

L’affiche de cette 56ème édition du FIH rend hommage à Maurice Béjart, à travers une photo rare le montrant en train de préparer son spectacle, durant la 2ème édition du festival de Hammamet, datant de 1965. Maurice Béjart est l’auteur de plus de 250 ballets, qui font de lui l’un des maîtres de la danse contemporaine.

Le blanc immaculé et le bleu céleste reflètent l’ambiance estivale propre au FIH, et font référence à ses festivaliers issus de diverses nationalités.

L’affiche ambitionne aussi de refléter la diversité artistique et culturelle et valoriser le travail titanesque entretenu à travers des générations afin de préserver ce festival historique. Un clin d’oeil aux innombrables sommités qui ont fait l’Histoire de ce lieu depuis plus d’un demi-siècle d’existence.

A l’instar du festival Carthage 2022, qui annonce le spectacle Nouba Ocheg Eddenya de Abdelhamid Bouchnak en ouverture et a mis ses billets en vente, le festival de Hammamet annonce qu’une de ses soirées phares sera animée par le chanteur Hamza Namira d’Égypte. L’artiste est considéré comme le nouveau Sayed Darwish. Les billets du concert de Hamza Namira, le 06 aout, sont déjà en vente sur le site du festival.

Nous reviendrons bientôt vers vous avec le programme du festival Hammamet 2022 qui sera annoncé prochainement

