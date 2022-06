K-pop Maghreb Festival: 2e édition bientôt à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis

L’Ambassade de Corée en Tunisie informe qu’elle organisera bientôt avec le soutien de la Municipalité de Tunis, la 2ème édition du K-Pop Maghreb Festival. La date avancée est dimanche 3 juillet 2022, à partir de 10h30 sur l’avenue Habib Bourguiba de Tunis.

La toute première édition du du K-Pop Maghreb Festival qui s’est déroulée en 2019 fut une réussite marquée par un très grand nombre de participants et spectateurs.

A l’instar de l’édition précédente les participants ont été priés d’envoyer des vidéos de danse k-pop. Le 28 juin sera annoncé la liste des participants finalistes au festival du 3 juillet à l’Avenue de Tunis.

En plus des prix qu’ils recevront, deux premiers gagnants Tunisiens en danse k-pop et le premier gagnant en chant (groupe ou solo) auront la chance d’être sélectionnés afin d’exécuter leurs performances (leurs vidéos de la compétition seront soumises au grand jury en Corée) et assurer leur participation finale au grand Concours de K-Pop World Festival et représenter la Tunisie.

