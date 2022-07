Sonic Frontiers, on garde toujours de l’espoir..

SEGA annonce officiellement la sortie de Sonic Frontiers, un nouveau Sonic en 3D qui sera Open World, très inspiré du mythique Zelda Breath of the Wild. Rien qu’à voir les images, on peut y détecter l’inspiration, et c’est prometteur, explications…

Mario, le plombier moustachu de chez Nintendo, est sans le moindre doute la mascotte de gaming la plus connue dans le monde. Ceci ne datant pas d’hier, depuis les années 80, SEGA, l’entreprise japonaise qui faisait aussi des jeux vidéo, voulait sa part du gâteau. Mais comment concurrencer Big N sans sa propre mascotte ?

C’est là que Yuji Naka, un game designer chez SEGA, en jouant avec ses potes à Super Mario Bros. sur Nintendo NES et essayant chacun de finir le premier niveau le plus rapidement possible, a eu l’idée de crée une mascotte rapide, à la vitesse supersonique ! C’est à partir de ce déclic qu’est né notre hérisson de couleur bleu, Sonic the Hedgehog, pour que ça corresponde avec la couleur du logo de SEGA.

Et la mascotte créa un carton énorme et permet d’écouler plus de 4 millions d’exemplaires du jeu. Ce qui non seulement lui a permis de devenir une mascotte très populaire pouvant rivaliser avec Mario, mais aussi pour la première fois de l’histoire des jeux-vidéos, SEGA a dépassé Nintendo dans les ventes de consoles aux États-Unis.

Durant le lancement du jeu Sonic The Hedgehog en 1991, plus de SEGA Mega Drive (GENESIS aux US) se sont vendues que de Super Nintendo ! La suite est encore plus énorme, Sonic The Hedgehog 2 vend jusqu’à 6 millions de copies et se positionne comme le jeu Mega Drive le plus vendu de tous les temps. Du début jusqu’à la moitié des années 1990s, ça s’annonçait bien pour SEGA. Son ambition de rivaliser Nintendo et lui voler le marché allait bon train ! mais hélas…

Comme déjà expliqué dans l’article sur la chute de Sonic durant l’ère du passage à la 3D qui était remarquable, Sonic n’a plus eu l’opportunité depuis de prendre de l’élan, aussi bien dans le sens propre que figuré.

Mais si l’on avance jusqu’en Décembre 2021, durant la The Game Awards 2021, SEGA annonce officiellement la sortie de Sonic Frontiers, le nouveau Sonic en 3D qui sera Open World très inspiré du mythique Zelda Breath of the Wild , et qui va probablement changer la donne.

C’est en Juin de 2022, que nous avons eu droit à une première vidéo gameplay du jeu, et les commentaires des joueurs sur les réseaux sociaux n’ont pas été très élogieux ! Le jeu a été jugé comme un simple prototype fait par un fan sur Unreal engine et dépourvue de tout esprit par quelques-uns.

D’autres pensent qu’il manque d’originalité et que c’est encore un Sonic « On rail runner » mais plus vaste. Plusieurs joueurs abusent de la comparaison avec Zelda à tel point que le jeu de Nintendo a été dans les tendances de Twitter durant ce mois, pour de mauvaises raisons.

Sonic Team, bien consciente du feedback négatif de la part des joueurs, a même commenté dessus. Dans une interview avec VGC, Takashi Lizuka, leader de la team, a tenu à rassurer les fans en disant « Ce n’est pas vraiment si surprenant, on apprécie déjà beaucoup que tout le monde réagi à la vidéo. Et c’est parce qu’ils ne comprennent pas ce que ce nouveau gameplay est, qu’ils tendent à le comparer à d’autres jeux auxquels ils ont déjà joué ». De ce fait, l’équipe n’a aucune intention de remettre la sortie du jeu à plus tard pour prendre plus de temps de développement, ils sont plutôt confiants.

En mon humble avis issu d’une 30aine d’années expérience dans le domaine du gaming, j’adhère à ce constat, on ne peut jamais évaluer un jeu qu’après y avoir joué. Les membres de Sonic Team n’ont peut-être pas si tort que cela. Après tout, le gameplay et le pacing général (rythme) du jeu, éléments parmi les critères fondamentaux pour un gamer, ne sont ressenti que lorsqu’on a la manette dans les mains.

Mis à part le fait que je trouve la vidéo gameplay a un air frais par rapport aux autres Sonic en 3D, je garde espoir, car je crois en toi mon adorable Sonic !

