Un album Tiktok qui rassemble les meilleurs hits utilisés par les internautes pour accompagner leur mini-vidéos sur le réseau social, parmi les plus plébiscités du moment, sortira bientôt dans les bacs. Pour se faire Tiktok va s’associer avec un géant et pas des moindres, Warner Classics, la branche classique de Warner Music Group, pour proposer un projet moitié tubes, moitié musique orchestrale.

Les morceaux les plus écoutés et utilisés de la plateforme TikTok ont été retravaillés par un orchestre symphonique, en vue de la sortie de cet album-compilation intitulé TikTok Classics : Meme and Viral Hits, en août 2022. Les chansons du futur album TikTok ont été entièrement remaniées par l’orchestre allemand Babelsberg Film Orchestra. Les six premiers singles en mode musique classique seront disponibles en streaming le 8 juillet.

On connait déjà quelques titres, qui vont être retravailler avec flûte et violoncelle, pour figurer dans le disque de TikTok, disponible binetôt en CD et en vinyle en plus du streaming, comme Savage Love de Jason Derulo & Jawsh 685 :

‘No Roots’ d’Alice Merton:

‘Pieces’ de Danilo Stankovic

:

ou encore ‘Monkeys Spinning Monkeys’:

et ‘Wellerman Sea Shanty ‘du facteur écossais Nathan Evans:

Il s’agit là d’une première initiative à l’échelle mondiale et surtout l’occasion pour TikTok de célébrer les chansons les plus utilisées par sa communauté ces dernières années ; de partager la musique classique avec le plus grand nombre, et peut-être même, de faire découvrir ce genre à une nouvelle audience, lit-on dans le communiqué de TikTok. En ajoutant que 80 % de ses utilisateurs affirment que le réseaux social est désormais le premier endroit pour faire des découvertes musicales.

Pour le reste des 18 chansons en version musique classique de l’album TikTok Classics: Memes and Viral Hits, il faudra patienter jusqu’au mois d’aout. En attendant écouter toutes les chansons dans leur version d’origine ici : TikTok Classics.

Sara Tanit