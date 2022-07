Festival Carthage 2022 invitera les fans de la dance et musique K-POP à assister un concert inédit qui sera animé par le groupe B.I.G le groupe K-Pop Idol de GH Entertainment composé de Gunmin, Heedo, J-Hoon et Jinseok. Le concert de B.I.G. à Carthage est prévu pour le 16 juillet 2022.

Le nom du groupe, B.I.G signifie Boys In Groove. Depuis leur premier single, “Hello”, qui a révélé une musique K-pop, dynamique avec des performances et des prestations vocales fortes et puissantes, le groupe a vite conquis le public.

Nous vous proposons de regarder un de leurs singles “Flashback“:

Très à l’aise dans l’apprentissage d’autres langues dont notamment l’arabe, il reçoit une attention déboussolante et accumule les vues à la sortie de chaque nouveau cover.

Avide de communiquer avec ses fans, BIG a su conquérir le cœur de nombreux fans par sa passion et son travail sans relâche. Il cherche au mieux à communiquer avec ses fans et à leur faire plaisir en apprenant différentes langues, en postant régulièrement des photos ou vidéos sur son compte instagram ou encore le réseau social TikTok.

Les billets du groupe sud coréen B.I.G au festival de Carthage sont déjà en vente en ligne sur le site du festival . Prix 50dt Gradins et 80 dt Chaises.

