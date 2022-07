Jamie Oliver était en Tunisie récemment. Jamie Oliver est un des plus grands chefs britanniques au monde, présentateur Tv, connu notamment à travers ses émissions sur la célèbre chaine culinaire arabe Fatafeat, et il est aussi influenceur sur les réseaux sociaux avec plus de 9,1 millions followers sur instagram et 7.2 millions sur Facebook.

Tout au long de son séjour, le chef s’est imprégné de la gastronomie tunisienne et a visité plusieurs restaurants, marchés mais aussi des gargottes et des fast foods dans plusieurs régions. Il s’est aussi rendu aussi chez des artisans culinaires pour découvrir le savoir faire tunisien et a découvert les produits du terroir Tunisien.

Le chef Britannique était accompagné et guidé par le cuisiner et chef tunisien Wafik Belaid et la cheffe Malek Labidi et il a permi à ses followers de suivre ses périples via des stories éphémères. Après une semaine en Tunisie, Jamie Oliver déclare qu’il a passé une semaine incroyable lors de cette première visite dans un pays maghrébin, lui qui ne connaissait auparavant que la gastronomie marocaine.

Un internaute tunisien Fares Bejaoui a partagé en mode public des vidéos qui ont été en stories sur le compte de Jamie Oliver, nous les repartageons avec vous ici :

Jamie Oliver a découvert la gastronomie tunisienne et a été agréablement surprises par ses saveurs et la générosité des cuisiniers Tunisiens. Le chef annonce même qu’il retrounera en Tunisie avec sa petite famille en tant que touriste pour passer des vacances. J’ai voyagé toute l’année a-t-il dit mais la Tunisie est vraiment spéciale! Vidéo:

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chef Belaid Wafik (@wafikbelaid)

Jamie Oliver a été invité par l’ONTT pour passer un séjour en Tunisie. Un coup promotionnel exceptionnel pour le pays, surtout que le célèbre chef est venu avec une équipe de professionnels pour préparer un documentaire spécial sur la Gastronomie et le patrimoine culinaire Tunisien qui sortira bientôt!

Sara Tanit