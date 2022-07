Le Festival Hammamet 2022 annonce un programme éclectique cette année! Toujours aussi diversifié avec une grande marge accordée à l’expression théâtrale, le public sera gratifié avec 31 spectacles en provenance de la Tunisie et du monde, du 13 juillet au 19 aout 2022.

Le centre culturel Dar Sebastian à Hammamet a abrité la conférence de presse dédiée à la la 56ème édition du festival International de Hammamet, inaugurée par le directeur de l’édition M.Lassaad Said, qui a révélé les dessous de son organisation et sa programmation au complet.

L’année 2022 cède la place en grande partie aux artistes internationaux après une absence de deux pour cause de pandémie qui a affecté tout le secteur culturel. L’affiche est d’ailleur un clin d’oeil aux innombrables sommités qui ont fait l’Histoire de ce lieu depuis plus d’un demi-siècle d’existence.

L’équipe chargée de mener à bout cette 56ème édition se compose de Lassaad Said, directeur de la 56ème édition du festival de Hammamet, Hamdi Makhlouf, directeur artistique, Mahdi Boubaker, directeur de la communication, Mouldi Anizi, coordination générale, Houssem Sahli, directeur technique, Hatem Khelifi, coordinateur en les cellules et Hela ben Khedher, responsable relations presse et publiques.

Le théâtre plein-air de la ville de Hammamet accueille à nouveau une pléiade de spectacles nationaux et étrangers. Ce théâtre mythique a longtemps été le berceau des arts et de la culture et lieu d’accueil des artistes issus de la méditerranée et des quatre coins du monde.

Le festival accorde une importance capitale à la création tunisienne et soutient les talents émergeants tunisiens. Hammamet reste une attraction touristique en partie grâce à son festival international de renom.

Programme Festival Hammamet 2022 :

– Mercredi 13 juillet 2022 : Soirée d’ouverture avec le spectacle « Ad libitum » de Taoufik Jebali (Tunisie)

– Vendredi 15 juillet 2022 : Spectacle de musique et de danse traditionnelle «

Original fusion » de Zouheir Gouja (Tunisie)

– Samedi 16 juillet 2022 : Concert de Sabry Mosbah (Tunisie)

– Dimanche 17 juillet 2022 : Concert de Andrea Griminelli (Italie)

– Mardi 19 juillet 2022 : Pièce de théâtre « La dernière » de Wafa Taboubi

(Tunisie)

– Mercredi 20 juillet 2022 : Concert de A.L.A (Tunisie)

– Jeudi 21 juillet 2022 : Concert de Bab L’Bluz (France – Maroc)

– Vendredi 22 juillet 2022 : Concert de Son Lux (USA)

– Samedi 23 juillet 2022 : Concert de Faouzia (Canada)

– Dimanche 24 juillet 2022 : Concert « Ode à la joie » de Chedi Garfi (Tunisie)

– Mardi 26 juillet 2022 : Pièce de théâtre « Dark Side » de Nizar Saidi (Tunisie)

– Mercredi 27 juillet 2022 : Concert de Lotfi Bouchnak (Tunisie)

– Jeudi 28 juillet 2022 : Concert de Los Van Van (Cuba)

– Samedi 30 juillet 2022 : Pièce de théâtre « Évasion » de Aziz Jebali (Tunisie)

– Dimanche 31 juillet 2022 : Concert de l’Orchestre national de Barbès (France)

– Mardi 02 août 2022 : Pièce de théâtre « Yakouta » de Leila Toubel (Tunisie)

– Mercredi 03 août 2022 : Concert « DABA » de Oum (Maroc) ainsi que le Concert

« Kahru Musiqa » de Badiaa Bouhrizi (Neysatou) (Tunisie)-

– Jeudi 04 août 2022 : Concert « Sueurs Chaudes » de BENJEMY (Tunisie)

– Vendredi 05 août 2022 : Concert de Dalal sous la direction de Maestro Mohamed

Lassoued (Palestine)

– Samedi 06 août 2022 : Concert de Hamza Namira (Égypte)

– Dimanche 07 août 2022 : Spectacle « Rboukh » de Hatem Lajmi (Tunisie)

– Lundi 08 août 2022 : Pièce de théâtre « Pour les hommes uniquement » de

Najoua Miled (Tunisie)

– Mardi 09 août 2022 : Concert de Kurt Rosenwinkel (USA)

– Mercredi 10 août 2022 : Concert « Mahmoud, Marcel et Moi » de Marcel Khalifé

et Bachar Mar-Khalifé (Liban)

– Jeudi 11 août 2022 : Concert « Wedãa » de Aida Niati et Zied Zouari (Tunisie)

– Samedi 13 août 2022 : Pièce de théâtre « Club de chant » de Cyrine Gannoun

(Tunisie)

– Dimanche 14 août 2022 : Concert de Wael Jassar (Liban)

– Mardi 16 août 2022 : Spectacle chorégraphié « Roméo et Juliette » du Théâtre

de l’Opéra (Tunisie)

– Mercredi 17 août 2022 : Concert de Kel Assouf (Belgique)

– Vendredi 19 août 2022 : Soirée de clôture avec le spectacle « Hammamet chante Adnen » de Adnen Chaouachi qui sera accompagné sur scène par la troupe musicale d’Abderrahmane Ayadi (Tunisie)

Les billets du #FIH 2022 sont disponibles pour la vente en ligne sur le site festivaldehammamet.com

La vente physique des billets du festival Hammamet 2022 se fait au centre culturel de hammamet ( 97 Avenue de l’ONU، C28, Hammamet Sud 8050), à la cité de la culture Chedli Kelbibi (Avenue Mohamed 5, Tunis) et à la Maison de la culture de Nabeul ( Ave. Hedi Chaker, Rue du cinéma ).

Les prix des billets oscillent entre 20 et 50 dt.

