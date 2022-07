Bee Bottle by Inkman est la nouvelle création de l’artiste tunisien Inkman qui a habillé le flocon emblématique de Guerlin. The Inkman, l’artiste Tunisien poète spécialisé en calligraphie arabe collabore avec la marque de luxe Guerlin, pour sublimer le flacon de la famille Bee Bottle. Le résultat est une véritable oeuvre d’art qui fait aimer aussi bien la fragrance mythique que sa bouteille.

Mkt’Artwork aka The Inkman signe à travers cette création une collaboration avec la prestigieuse maison Guerlain. The Bee Bottle by Inkman (la bouteille abeille) est présentée comme une ‘Pièce d’exception exclusive qui célèbre l’art de la Haute Parfumerie et la beauté exquise de la calligraphie arabe au carrefour de deux traditions séculaires.



Le parfum est inspiré du Songe de la Reine du Maître Parfumeur Guerlain Thierry Wasser, le calligraphe tunisien Inkman a conçu un étui exceptionnel pour l’iconique Bouteille Abeille (Bee Bottle) juxtaposant sculpture et calligraphie dans un design aussi poétique que spectaculaire.

The Inkman parle de sa collaboration avec Guerlin dans cette vidéo :

Une véritable oeuvre d’art poétique et exceptionnelle! Ce dont nous habitue désormais notre artiste tunisien Inkman qui multiplie les créations calligraphiques sur divers supports allant des murs et tableaux aux vêtements et bijoux.

S.B.

