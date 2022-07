Huawei Tunisie annonce les gagnants du challenge digital soutenu par l’ONTT

Huawei Tunisie dévoile la liste des gagnants du challenge digital “Inspire Tunisia in Details by Huawei”. Le projet, soutenu par l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), a suscité l’intérêt des internautes pendant un mois et s’est couronné par une cérémonie de clôture au siège de Huawei Tunisie.

Suite à la décision du jury composé de Huawei, ONTT et de photographes professionnels, les trois gagnants sont : Rawaa Amri, Hamza Kristou et Mohamed Lakhal. Chaque gagnant a reçu lors de la cérémonie le nouveau smartphone HUAWEI nova 9 SE et un séjour à un hôtel tunisien 4 étoiles offert par l’ONTT.

“Nous sommes heureux de réaliser ce nouveau défi lancé avec le soutien de l’ONTT que nous remercions pour leur soutien et leur confiance”, déclare Kelvin Zhang, Country manager de Huawei CBG Tunisie. “Ce projet reflète notre intention de diversifier les partenariats avec l’ensemble des acteurs actifs de l’économie et de la société tunisienne dans une approche gagnant-gagnant. Nous félicitons les gagnants pour leur contribution et leur souhaitons de profiter de notre produit HUAWEI nova 9 SE”.

Pour sa part, le représentant de l’Office National Tunisien du Tourisme, a félicité les 03 gagnants au challenge et a remercié tous les utilisateurs des réseaux sociaux qui ont contribué à la réussite de ce défi en partageant leurs expériences personnelles de la manière la plus brillante.

Du 24 mai au 24 juin, les utilisateurs de Facebook & Instagram ont publié leur meilleure prise de vue en Tunisie prise par leur smartphone, marquée par trois hashtags : #InspireInDetails, #HuaweiNova9SE, #InspiringTunisia.

Le challenge digital “Inspire Tunisia in Details by Huawei” a été annoncé lors du lancement officiel du HUAWEI nova 9 SE. Le smartphone est marqué par une variété de caractéristiques de haut niveau, allant de la stupéfiante photographie haute résolution 108MP à la rapide 66W HUAWEI SuperCharge, en passant par un design remarquable et une expérience vlog créative.

Ce smartphone est conçu pour tous les créateurs de contenu. Il est livré avec une série d’expériences de vlogging créatives qui vous permettent de monter et de partager facilement des vidéos. L’enregistrement continu avant/arrière est l’une de ces fonctions, qui vous permet de filmer de manière transparente à partir de différentes perspectives et d’enregistrer vos séquences dans un seul fichier. Avec la vidéo à double vue, d’autre part, vous pouvez utiliser les caméras avant et arrière pour enregistrer deux perspectives à la fois dans une seule vidéo ou filmer simultanément un zoom et un ultra grand angle. Ces deux fonctionnalités peuvent à elles seules vous faire gagner un temps fou. Cependant, si vous voulez mettre encore plus de piquant, vous pouvez utiliser l’application Petal Clip préinstallée pour éditer facilement des vidéos avec des effets de qualité professionnelle.

Avec HUAWEI nova 9 SE, les utilisateurs peuvent consolider leur passion de la photographie et continuer à mémoriser leurs meilleurs moments de la vie.

Tekiano avec communiqué

