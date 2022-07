Metroid Prime sur Switch pour fêter son 20éme anniversaire, une rumeur?

Metroid Prime sur Switch, on a l’impression que ça fait des années que cette rumeur court. Tout simplement parce que oui, la rumeur d’un remaster ou remake, persiste depuis plus de deux ans. Sauf que cette fois-ci, c’est appuyé par Jeff Grubb, qui s’est trouvé bien enfoncé dans le domaine des fuites des news dans le monde de gaming, il divulgue même une date approximative de sortie, Novembre 2022. Selon ce dernier, cette date coïncidera avec le 20éme anniversaire du 1er Metroid Prime.

Cette fois-ci il ne s’agit pas seulement d’un remaster. Ce n’est pas un simple portage de la version GameCube avec quelques adaptations dans les contrôles, comme sur la Wii. Il faut rappeler aussi qu’en ce moment l’objectif c’est surtout rappeler à quel point le jeu est solide !

Ce n’est pas pour rien, que pour moi c’est le meilleur jeux vidéo catégorie solo de tous les temps ! La transition du genre MetroidVania de la 2D à la 3D tenait du Miracle pour réussir correctement. Heureusement qu’avec l’effort des développeurs de Retro Studio, qui ont travaillé 80 heures en moyennes par semaine, on a pu avoir peut-être le jeu le plus haut noté dans le score dans la Metacritic, sans oublier la supervision de Shigeru Miyamoto lui-même.

Avec la reprise du projet Metroid Prime 4 à partir de la case zéro en 2019, annoncé dans une vidéo par Shinya Takahachi, le responsable développement chez Nintendo, il est possible et surtout astucieux pour la firme japonaise de relancer des remakes de la Trilogie. Cela se fait non seulement pour garder l’attention des fans mais aussi pour créer de l’engouement et attirer les plus jeunes d’entre nous qui n’ont pas eu l’occasion d’expérimenter ces jeux sur leur hardware d’origine à l’époque (GameCube/Wii).

Des rumeurs concernant un nouveau modèle de Nintendo Switch courent aussi dans les couloirs du net. Surtout, après que BigN ait soumis un copyright pour un nouveau nom ‘NSW’. Tout le monde spécule que c’est le nom de la nouvelle console. Est-ce une petite abréviation pour New Switch ? C’est également peut-être juste le nom de code comme DOL pour la GameCube qui fait référence à Dolphin. Ou encore RVL pour Revolution, le nom de code de la Wii. En tout cas même une simple édition limitée estampillée Metroid Prime de la Switch ça se vendra comme des petits pains pour les collectionneurs.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)