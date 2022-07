Nintendo Direct Mini, des annonces qui valent l’attente

Un Nintendo Direct mini c’est un Nintendo Direct plus court que la moyenne, avec des annonces qui ne contiennent pas spécialement des nouveautés exceptionnelles. Explications…

Le mois de juin a été caractérisé par plein de lives semblables au Nintendo Direct porteurs d’informations pour les gamers. Cela a commencé par le State of Play de Sony le 6 juin. Capcom a carrément lancé une nouvelle série avec leur premier Capcom showcase le 13 juin. Enfin, SquareEnix a fêté le 25éme anniversaire de Final Fantasy 7 à travers un live plein de bonnes nouvelles.

La question qui s’est posée le plus c’est « Où est donc le papa de ce concept dans tout ça ? », surtout qu’on est en Juin, qui est le mois où le E3 (Electronic Entertainement Expo) se déroule. A noter que cet événement a connu bien des complications et a du mal à assurer sa survie après que les grands éditeurs de jeu se soient tous mis à faire des lives sur les réseaux sociaux au lieu d’y assister physiquement.

Cela n’empêche, Nintendo même sans être présente à l’expo avec un stand, elle a quand même préparé un Nintendo Direct bien robuste. Cette année est tâché néanmoins par une petite déception…Non seulement l’attente était longue, mais surtout, tout ce qu’on a eu c’était un Nintendo Direct mini ! Oui oui, un tel concept, ça existe.

Un Nintendo Direct mini c’est comme son nom l’indique, un Nintendo Direct plus court que la moyenne, avec des annonces qui ne contiennent pas spécialement des nouveautés de grande envergure.

C’est fait exprès pour que les joueurs sachent où placer la barre des attentes avant le live, comme ça on évite les retours négatifs plus tard, genre « Eh on n’a pas vu de Bayonetta 3 ou Zelda Breath of the Wild 2 !! ». En plus d’être un mini, c’était également un « Partner Showcase », ce qui signifie qu’il offre du contenu purement 3rd party, presque rien de 1st party qui vient directement de Nintendo eux-mêmes.

Concernant le contenu, je vais parler aussi bien subjectivement qu’objectivement. C’était plutôt tout sauf décevant. Surtout pour les fans de JRPGs.

Un petit résumé des points forts du Nintendo Direct Mini:

Monster Hunter Rise Sunbreak : Cette extension qui coûte quand-même 39.99€, aura malgré tout sa mise à jour avec du contenu gratuit. Comme de nouveaux monstres et de nouvelles quêtes. Elle requière toujours un abonnement au Nintendo Switch Online. Elle sortie le 30 Juin.

: Cette extension qui coûte quand-même 39.99€, aura malgré tout sa mise à jour avec du contenu gratuit. Comme de nouveaux monstres et de nouvelles quêtes. Elle requière toujours un abonnement au Nintendo Switch Online. Elle sortie le 30 Juin. Nier Automata the end of YoRHa : Une version définitive de Nier Automata avec tous les DLC inclus sortira pour la Nintendo Switch le 6 Octobre. On notera que le jeu tournera en 30fps fixe au lieu des à peu prés 60fps sur les autres plateformes (PS4/PC). Avec une résolution de 1080p en docked, et 720p en portatif pour économiser de la batterie. Le portage pourrait paraitre impossible, mais le développer Platinum Games a de l’expérience avec le hardware de la tablette de Nintendo. Le jeu sera toujours édité par SquareEnix. Cette version contiendra du contenu exclusif, certainement des costumes de personnages Nintendo comme ce développeur a déjà fait avec Bayonetta.

Super Bomberman R 2: Une suite du titre de lancement de la Switch est prévue pour 2023. Cette fois-ci dés le lancement c’est un jeu multiplatefome, on a remarqué ça sur la chaine YouTube de Konami après le live. Il n’a pas l’air d’apporter grand-chose de nouveau, il utilise clairement toujours le même moteur, à savoir Unity engine. Le Bomberman avant l’acquisition de KONAMI était tellement mieux…Tu nous manques HUDSONSOFT.

Megaman battle network Legacy collection : Le spin off de Megaman ayant connu beaucoup de succès sur la Game Boy Advance refait surface. Une compile de 10 jeux de ces Tatics RPG est prévue pour 2023. Je ne vois pas pourquoi la sortie doit attendre 2023, c’est essentiellement un émulateur de Game Boy Advance sur Switch… la version GameCube n’étant même pas incluse.

Pac-Man world Re-Pac : Un remake du premier Pac-Man world a été annoncé. Ce jeu de plateforme 3D au bon level design et idée sympatique saura conquérir le cœur des joueurs. C’est ironique comment Pac-Man a bien réussi sa transition à la 3D. D’ailleurs j’ai personnellement refait le Pac-Man World 2 assez récemment sur GameCube tellement la série vieilli bien.

Return to Monkey Island: Ce à quoi je m’attendais le moins dans un live pour des jeux consoles en 2022, c’est le retour d’une franchise connue pour être sur PC dans les années 90. Hâte de voir comment évoluera commercialement ce point and click sur Switch.

Mario + Rabbits Sparks of Hope : Une suite du Tactics RPG sorti il y a quelques années sur Switch est prévu pour le 20 octobre. Oui on a bien dit que le direct ne contenait pas d’annonces first party, ce jeu est développé et édité par UBISOFT! Nintendo prête juste la licence Mario et supervise.

Portal Companion collection : Une compile du cultissime Puzzle Game de Valve contenant Portal et Portal 2 a été annoncée. La commercialisation du jeu a commencé durant la diffusion du live même.

Dragon Quest Treasures: Ce spin-off de la saga japonaise Mythique d’Enix est prévu pour la sortie sur Switch le 9 Décembre 2022. Il sert de prélude à Dragon Quest 11 et raconte l’histoire de l’enfance des frères et sœurs Erik et Mia. Franchement j’ai hâte d’y jouer j’ai trop aimé le DQ11 !

No Man’s Sky : Haha, ça parait comme une blague non ? Oui, ce jeu massif sort sur la petite tablette des quelques grammes de Big N ! Bon après le portage réussi de The Witcher 3 on ne peux plus savoir à quoi s’attendre. J’ai joué les aventures complètes de Geralt of Rivia avec les DLC sur Switch, la portabilité offre tellement d’avantages. J’espère que No Man’s Sky intègrera l’option de cross save pour les anciens joueurs.

Persona : Dernière nouvelle mais pas des moindres, Persona 5 Royale sera sur Switchle 21 Octobre ! on s’attendait à ce portage depuis fin 2018 quand Joker a été annoncé comme personnage jouable sur Smash Bros. ! Et il y’a plus, nous auront droit à Persona 4 Golden et Persona 3 Portable plus tard en 2023 !

Enfin une opportunité pour moi pour jouer à Persona 5, depuis le temps je veux le faire sur PS4, mais quand un JRPG est trop long, ce qui est naturel, je préfère jouer sur la plateforme qui offre aussi la possibilité de jouer en portable partout, même s’il y a du compromis sur la performance.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)

