Match Tunisie vs Nigéria: Regarder le match de la Hand CAN 2022 en streaming

Le Match Tunisie vs Nigéria, premier match de la Tunisie dans le cadre de coupe d’Afrique de handball, Hand CAN 2022 se déroule lundi 11 juillet 2022 à partir de 11H30. Rappelons que la Tunisie se trouve dans le groupe C en compagnie du Cap-Vert et du Nigeria.

Hand CAN 2022: Programme de la Coupe d’Afrique de Hand-ball & matchs de la Tunisie

Le Match Tunisie vs Nigeria à 11h30 sera transmis en direct live sur la chaîne privée égyptienne ON TIME Sports. Lien streaming match Tunisie vs Nigéria https://www.ontimesports.tk/

