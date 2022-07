Ons Jabeur passe de la 2ème à la 5ème place au classement WTA

Ons Jabeur, finaliste samedi de Wimbledon, perd trois places dans le classement WTA publié lundi. Elle passe du 2ème au 5ème rang mondial, puisqu’aucun point n’a été attribué dans l’édition 2022 du prestigieux tournoi Wimbledon sur gazon.

La Kazakhe d’origine russe Elena Rybakina, son adversaire qui a remporté la finale de Wimbledon 2022, reste elle à la 23e place mondiale, malgré ce premier titre en Grand Chelem.

La championne tunisienne perd donc les 430 points de son quart de finale à Wimbledon en 2021, sans en gagner aucun.

Le classement mondial est dominé par l’intouchable Polonaise Iga Swiatek, suivie par l’Estonienne Anett Kontaveit (2ème) et la Grecque Maria Sakkari qui fait un bond de deux rangs pour s’installer sur la troisième marche du podium.

Top 10 du classement mondial de la WTA au 11 juillet 2022:

1. Iga Swiatek (POL) 8336 pts

2. Anett Kontaveit (EST) 4326 (+1)

3. Maria Sakkari (GRE) 4190 (+2)

4. Paula Badosa (ESP) 4030

5. Ons Jabeur (TUN) 4010 (-3)

6. Aryna Sabalenka (BLR) 3267

7. Danielle Collins (USA) 3131 (+1)

8. Jessica Pegula (USA) 3087 (+1)

9. Garbi?e Muguruza (ESP) 2886 (+1)

10. Emma Raducanu (GBR) 2717 (+1)

Ce recul dans le classement est la conséquence de la décision de la WTA et son homologue l’ATP, de ne pas distribuer des points au classement mondial suite à la participation des joueurs au trounoi de Wimbledon.

Les organisateurs de Wimbledon avaient décidé d’exclure tous les joueurs et joueuses russes et biélorusses en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La WTA et l’ATP s’opposent à cette exclusion, du coup tous les joueurs du tennis au monde se retrouvent pénalisés.

