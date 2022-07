ARTY collection : Une plateforme digitale pour faciliter la vente des œuvres d’art

ARTY collection la place de marché dédiée à l’art est lancée depuis le début du mois de juillet 2022 à travers l’événement ‘avec la touche’ : une exposition virtuelle en ligne qui offre une expérience inédite à tout utilisateur de la plateforme. La vente et ou l’acquisition d’une œuvre d’art devient désormais un jeu d’enfant tout en naviguant dans un océan de couleurs et de formes.

Vous êtes artiste ? Le coût d’un vernissage vous coûte cher ? Vous décidez quand même de faire votre exposition mais pas assez de visiteurs pour acheter ? C’en est assez !

Et vous ? Le vernissage de tel artiste vous plait ? Mais vous pensez au déplacement ? ça ne coïncide pas avec vos horaires ? Votre disponibilité ? C’est fini tout cela.

Plus besoin de se déplacer ou de chercher pour vendre ou acheter l’art, c’est lui qui vient vers vous. ARTY collection, a trouvé la solution à tous vos soucis, fait de votre rêve une réalité et vous offre une nouvelle opportunité …

Elle joue le rôle d’un intermédiaire entre l’artiste et l’acheteur en digitalisant le processus de commercialisation des œuvres d’art.

L’art sera à la portée de tous, à tout moment, Il entre dans vos maisons afin d’égayer votre vie, fasciner vos enfants, adoucir votre quotidien et ceci sans le moindre effort.

Venue principalement pour aider l’artiste, qu’il soit débutant ou confirmé, désirant promouvoir son art, ARTY collection, lui offre l’opportunité de créer sa propre galerie gratuitement et indépendamment des autres, Elle lui permet de respirer, de s’affirmer, de garder espoir et ceci quelque soit la discipline : Peinture, gravure, dessin, photographie, sculpture, céramique, objets d’art, art digital. Tout est bienvenue dans cet espace de partage.

En outre, la plateforme propose de multiples services pour l’artiste dont l’encadrement via un comité d’experts spécialisés dans le domaine. Elle lui assure plus de visibilité avec un accompagnement circonstancié et approfondi tout au long du processus de commercialisation et une communication digne de son travail.

Quant à l’acheteur, qu’il soit collectionneur ou simple citoyen souhaitant décorer son intérieur, ARTY collection propose un espace simple et ergonomique afin de lui offrir une expérience unique pour faire sa sélection dans les meilleures conditions et bénéficier d’une livraison gratuite et d’une équipe professionnelle veillant au bon déroulement de la commande et au respect de tous ses droits. Elle lui propose donc un accès facile, un contenu riche et des expositions diverses sans oublier, bien évidemment, un paiement sécurisé.

Sous forme d’une place de marché, simple et accessible pour tous, aussi bien pour les artistes que pour les collectionneurs, cette marketplace tend à reconstruire le marché de l’art tunisien. Ce secteur attend sa révolution et ARTY sera l’auteur de ses prémices.

Au-delà, « ARTY collection a une mission plus noble qui est de transmettre l’art aux générations futures, de rapprocher l’art du simple citoyen, d’éduquer le regard des tunisiens » ainsi confirme Ymen Matri, Fondatrice d’ARTY, dans cette interview qui vous donnera plus de détails:

Grâce à l’exposition virtuelle « Avec la touche » qui se déroule du 4 juillet 2022 au 02 octobre 2022, ARTY collection va inaugurer une nouvelle ère dans le marché de l’art tunisien. En toute simplicité, depuis votre maison, votre bureau ou depuis votre canapé, avec la touche de votre clavier, vous allez naviguer entre « les touches » des plus grands artistes.

