Le télescope James Webb écrit l’histoire! Un Google Doodle salue l’exploit

Le télescope James Webb lancé par la NASA pour capturer les images les plus nettes de l’univers et en train d’écrire l’histoire! Des images époustouflantes en cloueur sont relayées en ce moment. Google salue cet exploit spatial à travers un doodle animé.

Une photo vaut mille mondes! C’est ainsi que Google Doodle du jour célèbre la photo infrarouge la plus profonde de l’univers plus qu’inédite, prise par le télescope spatial James Webb de la NASA, également connu sous le nom de JWST ou Webb, un phénomène scientifique qui représente une des plus grandes prouesses techniques de l’humanité.

Le Doodle animé spécial Webb repartage ces très belles photos inédites de l’univers:

Are we alone in the universe? How’d we get here?

The first images from the James Webb Space Telescope help us #UnfoldTheUniverse & answer the questions above 🌌

Today’s #GoogleDoodle celebrates the deepest infrared photo of the universe ever taken → https://t.co/pMopFK62KE pic.twitter.com/CIuvEiBT1z

