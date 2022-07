Des Jeux Nintendo incomplets, cette spécificité agace pas mal les gamers! Au fil du temps, Nintendo s’« Electronic Arts-ise » de plus en plus. Des jeux 1st party à moitié achevés avec un manque de contenu impardonnable voient le jours assez souvent, et c’est aberrant.

Ce qui agace le plus les vrais gamers passionnés, c’est que Nintendo finit toujours par vendre des millions et millions de copies de ces jeux et reçoit une critique plutôt très positive, autant de la part des journaux connus comme IGN et Metacritics que des internautes et ses lecteurs. Ces derniers publient des reviews donnant des notes très généreuses et un feedback positif, qui tue complétement la chance de voir des améliorations éventuelles.

Heureusement, cette fois-ci, ce n’est pas passé inaperçu ! Avec la sortie de Mario Strikers Battle League sur Switch, récemment cet été, les joueurs ont bien exprimé leur déception.

Metroid Prime sur Switch pour fêter son 20éme anniversaire, une rumeur?

Clairement, le catalyseur qu’il fallait attendre, c’est ce spin-off football du plombier moustachu. Mais avant d’attaquer le jeu en question, mettons les choses dans leur contexte pour mieux comprendre.

Entre 1999 et 2005, depuis la fin de vie de la Nintendo 64 jusqu’à celle de la GameCube, la firme japonaise a bien montré que c’est elle, et seulement elle qui sert les bons jeux à jouer en multijoueur local sur console.

Et ce avec des jeux comme Mario Party (1999) qui est LA référence en party games, ou même les jeux spin-off de sports comme Mario Tennis (2000). Ces derniers sont devenus des séries a succès avec beaucoup de séquelles au fil du temps.

Pour finir l’ére GameCube en beauté, en 2005 Nintendo nous sort Mario Smash Football (Super Mario Strikers aux US), développé par le studio canadien Next Level Games. Et ce jeu est une bombe pour jouer avec ses amis une partie en local. A tel point qu’aujourd’hui en 2022, dans chaque événement avec Retro Gaming Tunisie il faut toujours uneGameCube munie de ce jeu ! Le public en raffole !

Ce jeu a eu une suite en 2007 sur la Wii sous le nom Mario Strikers Charged Football. Il était majestueux, tout comme tous les jeux multijoueur édités par Nintendo. Ils excellent tellement dans ce style de Couch Gaming, que dans le jargon des petits studios indépendants de développement de jeux vidéo, on appelle ça un jeu « Nintendo Style ».

Il ne peut être que logique qu’après 15 ans de silence radio sur la franchise, surtout après le rachat de Nintendo du studio Next Level Games en Janvier 2021, tout le monde est hypé pour le retour de la série. Qu’en est-il?

—> https://youtube.com/shorts/MOg30ELAI20?feature=share

On a joué à ce jeu avec mes amis, et verdict; Le jeu est hyper amusant ! La prise en main est plus facile pour les novices n’ayant pas trop d’expérience, et au même temps assez technique pour ceux qui veulent l’emmener au niveau compétitif eSports.

Le mode 8 joueurs en local est juste tellement pratique pour que tous les amis présents participent à la partie, en 4 contre 4.

En plus de son gameplay bien réussi et jouissif, graphiquement le jeu est super beau. Les animations des personnages est au point, à chaque fois qu’un but est marqué, il est difficile de zapper la petite célébration du joueur marquant.

Le jeu est juste excellent… Pour MOI, et ceux qui l’ont acheté pour jouer des parties en local avec leurs potes. Combien de joueurs figurent sur cette liste ? 20% ? Justement, au-delà de ça, tellement de problèmes, par ou commencer…

Commençons par un manque horrible de contenu ! Le jeu comprend dans sa totalité 10 personnages jouables seulement. En une seule partie, tu auras vu 80% des personnages. 5 terrains seulement disponible. Ce qui rappelle la moquerie de Mario Party Superstars (2021) qui contient une très bonne compile de mini-jeux rapportés de Mario Party 1 jusqu’au dixième, pour n’avoir que 5 cartes sur lesquelles jouer seulement.

Le mode en ligne est catastrophique. Il n’est pas possible de profiter du mode 4 contre 4 comme en local, mais le maximum c’est d’avoir deux joueurs sur la même console, contre 2 autres joueurs sur une autre console chez eux. C’est quoi ce délire ? Ne parlons pas du mode un joueur, qui est quasiment inexistant ! Pas de mode histoire, pas de ligue, aucun scénario… en 2heures de jeux, tu auras fait le tour de tout ce que le jeu puisse offrir.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)