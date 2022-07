L’Agora Djerba ouvre ses portes: Cinéma, détente et espace coworking à Djerba!

L’Agora Djerba ouvre ses portes et propose une panoplie de services et loisirs entre Cinéma, café littéraire, espace d’expositions, aire de loisir, coworking space, ateliers et clubs, conférences mais aussi spectacles et concerts.

L’Agora, présenté comme un espace culturel et un espace de vie, a ouvert ses premières portes dans la banlieue nord de Tunis en 2014. Le concept de l’Agora, espace culturel de proximité, consiste à créer au cœur de la cité, dans un même lieu convivial, différentes activités culturelles.

C’est dans la continuité de cette vision que l’Agora s’ouvre sur d’autres régions de la Tunisie, et c’est à Djerba qu’elle s’installe. L’Agora Djerba, projet porté par le groupe Kilani et conçu par Dali Okbi, ouvre ses portes et accueille son premier public le 14 juillet 2022 au Bourgo Mall, à proximité du quartier actif de Midoun.

La réflexion autour de cet espace a été conçue pour permettre aux visiteurs de tous les âges de passer un agréable moment autour d’une programmation artistique riche et d’un espace chaleureux.

L’Agora Djerba propose des espaces culturels divers, à savoir un café littéraire où se tiendront concerts, conférences et expériences culinaires, une aire de loisirs pour enfants, un coworking space pour les étudiants et auto entrepreneurs, l’Agora Studio pour accueillir les ateliers et clubs, un espace d’expositions pour les artistes ainsi que l’Agora Shop, une boutique proposant des produits locaux encourageant ainsi les créateurs et artisans à développer leur offre tout en leur assurant la visibilité et la mise en valeur nécessaire.

Au-delà de l’espace physique, l’Agora Djerba se veut un lieu de convergence, de croisement d’idées et de personnes de tous les âges, de toutes les professions et de toutes les nationalités. Elle se doit d’être un “melting pot” pour tous, autour de l’art et de la culture, pour mieux apprendre « le vivre ensemble », sans aucune discrimination.

Cet espace vient en réponse aux différentes problématiques de concentration des salles de cinéma et espaces multiculturels dans quelques régions côtières et principalement la capitale, Tunis. L’Agora a pour objectif d’appuyer le développement local et territorial à travers la décentralisation de la culture en offrant un espace cinématographique, artistique et culturel de proximité, au cœur de la cité, pour que la culture aille à la rencontre des citoyens et fasse partie de leur vie quotidienne.

A moyen terme, l’Agora prévoit d’ouvrir son espace dans deux régions pour une première phase, à savoir au Kef et à Gabès. A terme, l’objectif de ce projet est d’être présent dans les 24 régions de la Tunisie.

Tekiano avec l’Agora Djerba