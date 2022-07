Ons Jabeur sera accueillie le 15 juillet par son public au théâtre municipal de Tunis. Une cérémonie organisée par son sponsor l’opérateur national Tunisie Télécom devait se dérouler ce jeudi pour accueillir notre championne Tunisienne.

La tenniswoman Tunisienne a été reçue mercredi à l’aéroport Tunisie Carthage en grandes pompes par pas moins de 3 ministres tunisiens; le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche, la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors Asma Shiri et le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine en plus de la présidente de la Fédération tunisienne de tennis (FTT), Salma Moulehi.

Le président de la république Tunisienne Kais Saied et la présidence du gouvernement à sa tête Nejla Bouden devraient s’entretenir avec la championne Ons Jabeur jeudi 14 juillet. Finaliste du tournoi de Wembledon, Ons est désormais la meilleure tenniswoman tunisienne de tous les temps et dans le TOP des meilleures joueuses de tennis au monde.

Tunisie Telecom s’est trouvée obligée donc de reporter sa cérémonie vendredi 15 juillet à la même heure soit 11H et au même lieu le théâtre municipal de Tunis.

Tekiano