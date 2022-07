Jeux AAA actuels : Les développeurs auraient dû faire plus d’efforts

Les jeux AAA actuels ou les jeux Current gen et surtout ceux d’un calibre AAA, subissent très souvent une période de sortie périlleuse. L’équipe développement devait consacrer plus de temps pour tester et peaufiner le jeu, en dehors des heures de Crunch qui ne sont pas négligeables.

Avec l’envergure prises par les jeux AAA d’aujourd’hui, il faut vraiment compter de 80 à 100 heures de travail par semaine pour se trouver à temps. Cela n’empêche, qu’on regrette quand même un peu l’époque où y’avait pas de mise à jour Day one. On achetait une cartouche de Nintendo ou SEGA, tu mettais dans la console et bam !

Tu as tout le contenu instantanément sans microtransactions ni DLC. Trêve de nostalgie, après avoir couvert le cas de Mario Strikers Battle League Football, qui manque horriblement de contenu. Nous avons eu droit à une suite de Horizon Zero Dawn, qui sens très fort le bâclé ! On explique.

Horizon 2 Forbidden West, après plus de 110 heures de jeu dessus, à chaque fois que je lance une partie, je me rend compte qu’il y a quelque chose qui rappelle que le jeu aurait besoin d’encore 3 à 6 mois en développement. Bugs, scénario, gameplay et qualité de vie générale confirment que le jeu aurait dû sortir plus tard dans un meilleur état…

Bugs : Par où commencer ? Beaucoup de ces bugs te forcent à redémarrer le jeu pour y remédier ou à recharger la dernière sauvegarde. Se coincer dans des endroits supposés inaccessibles sans issue. Des ennemis qui ne ‘Spawnent‘ pas rendant la quête courante inachevable. Des PNJ qui n’interagissent pas bloquant tout progrès. Des personnages qui flottent ou qui ne s’affichent même pas.

: Franchement sur cette partie, j’avais tellement à dire. Mais personnellement parmi les gens que je déteste le plus dans la vie, c’est ceux qui spoilent les jeux sur internet pour les autres. Pour éviter de faire aux autres ce que je n’aime pas, je reste vague en disant que le storytelling laisse à désirer. Le rythme avec lequel l’histoire est contée aurait pu être plus mouvementé. Même quand parfois tu pousses un HA devant l’écran surpris par un évènement, c’est tellement mal exploité après que ça devient plus une opportunité ratée à tes yeux qu’un bon ajout. Gameplay : Un bon point, c’est que le Gameplay ne diffère pas trop du premier jeu. Les bases sont les même avec quelques nouveaux types d’armes ajoutés. Ainsi qu’un mode à la Devil Trigger de Devil May Cry nommé Valor surge. C’est bien d’avoir un mode Buff dans le jeu, mais à chaque fois qu’on l’active, ça déclenche une animation où le joueur ne peut pas bouger, mais l’ennemi si ! Pour te retrouver avec un projectile dans ta face juste après, y’a vraiment un problème de Game design. Sans mentionner que les proportions des colliders ; ces projectiles ne correspondent pas forcement au modèle 3D. On a l’impression qu’on ne va pas être touché alors que si.

Qualité de vie : Pour cette dernière, il est plus que clair qu’on va commencer par la UI/UX. Quand le 1 er opus a très bien marché, avec des menus intuitifs, je ne vois pas ce qui a poussé Guerilla games à faire autant de changements. Surtout quand le but des menus/onglets sont les mêmes, on aurait pu garder ce qui a déjà marché. On pourrait accepter certains changements concernant le menu des « à faire » étant donné que c’est tellement plus rempli cette fois-ci. Mais ça, c’est ce qui nous ramène au point suivant.

Le contenu ! y’en a TELLEMENT qu’à un moment on se sent submergé ! Zero Dawn avait des listes claires de quêtes secondaires, Tallnecks, Donjons pour obtenir des overrides, camps de bandits etc. Mais là y’a tellement de contenu rajouté que tu te perds ! Des courses, des drones à capturer, des points nommés Vista à prendre en photo pour rappeler un souvenir à la Zelda BotW et encore plus. Même ce qui existait déjà comme les donjons, maintenant ils te donnent certains overrides corrompus qui nécessitent encore plus de farm pour les réparer !

Tout ça sachant que j’ai commencé le jeu en Juin, soit 4 mois après la sortie initiale. Il est supposé qu’entre temps, une bonne partie de ces défauts aurait dû être réparés. Même la dernière mise à jour du 6 Juin, la version 1.17, rajoute le support du Variable Refresh Rate (VRR). Autant pour un mode High Refresh Rate (HRF) pour les moniteurs 120Hz et au-delà. Et dans tout ça, le patch ne corrige aucun bug.

Sinon pour le jeu lui-même, et malgré tout, ça reste une solide expérience. Graphiquement c’est une BOMBE même sur PS4 modèle de base. Le gameplay, reprenant beaucoup du 1er opus, en rajoutant certains éléments pris directement de Zelda Breath of the Wild comme la planeuse, est très agréable. Surtout les combats avec les machines géantes, sans parler de la bande son Shoulders of giants qui joue lors des combats contre les Thunderjaws et autre Stormbirds.

